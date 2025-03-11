Berkin Elvan mezarı başında anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 11. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Ailesi, dostları ve yurttaşların katıldığı anmada adalet talepleri bir kez daha dile getirildi.

Anma töreninde açıklamayı aile adına Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan okudu. Açıklamada, 2013’ten bu yana sürdürülen adalet mücadelesine vurgu yapılarak, "Tek bir talebimiz var: Emri ben verdim diyen Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve katil Fatih Dalgalı’ya gelene dek oğlumuzun katline dahil olan herkesin yargılanması ve hak ettiği cezayı alması" denildi.

"Katil Hâlâ Görevde"

Berkin Elvan’ı vurduğu belirlenen polis memuru Fatih Dalgalı hakkında mahkeme heyeti, “kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna” hükmetmiş ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen Dalgalı’nın bir gün bile hapse girmediği ve hâlâ görevine devam ettiği belirtildi.

Elvan Ailesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 7 Şubat’ta verdiği karara da değinerek, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Valisi hakkında etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye'nin mahkûm edildiğini hatırlattı. AİHM kararına rağmen Türkiye'deki adli makamların herhangi bir işlem yapmadığını vurguladı.

"Biz Adalete Açız"

Gamze Elvan tarafından okunan açıklamada, yalnızca Berkin için değil, devlet eliyle öldürülen tüm çocuklar için adalet istendiği vurgulandı. "Bir çocuğun 6 yaşında evlendirilmesine göz yumanlara karşı, çocuklarımızı tarikatların eline bırakanlara karşı, çocuklarımızı enkazda aramayan bu iktidara karşı adalet arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anma töreninde konuşan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, gözyaşları içinde "Yaralı kuzum, oğlum yaralarını sarayım. Senin o yaralarına kurban olayım" diyerek acısını dile getirdi.

Can Atalay'dan Mesaj

Anmaya, Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay da mesaj gönderdi. Mesajı Elvan Ailesi’nin avukatı Caner Kartal okudu. Atalay, "14 yaşında bir çocuğu, delikanlılığa adım atan bir fidanı, iki adım mesafeden vurdular. O fidanın acısı başka acılara sebep olmasın. Ailesi ve bizler adalet istemekten geri durmadık. Üzerinden 12 yıl geçti ve sonsuzluğa uğurlanmasının 11. yılı geride kaldı. Anısı, acının çağırdığı bir memlekette özgürlük, kardeşlik ve adaletin hüküm sürdüğü bir yerde yaşasın. Onun anısı hep umut olsun" dedi.

"Elbet Bir Gün Adalet Gelecek"

Elvan Ailesi, yaşadıkları hukuki süreçlerde adaletin sağlanmadığını, mahkemelerden bekledikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Berkin’in ailesinin, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılarak, "Berkin’imizin katillerine hak ettikleri cezayı vermeyenler, avukatımız Can Atalay’ı ve dostumuz Mücellâ Yapıcı başta olmak üzere mücadele arkadaşlarımızı hapse attı" ifadeleri kullanıldı.

Anma töreninde Elvan Ailesi, 12. yılda da adalet mücadelelerini sürdüreceklerini ve Berkin’in anısını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. "Önümüzdeki yıl 12. kez bu mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz. Çünkü bir çocuğun katilinin hesap vermesi, geride kalan tüm çocuklarımızın geleceğinin teminatı olacak" denildi.