ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 11:08 11 Mart 2026 11:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 11:40 11 Mart 2026 11:40
Okuma Okuma:  4 dakika

Berkin Elvan 12 yıl önce bugün öldü, adalet talebi sürüyor

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün komada kalan ve 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 12. yılında anılıyor. Elvan yaşasaydı bugün 27 yaşında olacaktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berkin Elvan 12 yıl önce bugün öldü, adalet talebi sürüyor

Bugün Berkin Elvan'ın 12. ölüm yıl dönümü.

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada bugün saat 15.00’te çocuklarını anmak için mezarı başında olacaklarını şu sözlerle duyurdu:

“Evladımız, canımız Berkinimiz bizden koparalı 12 yıl oldu. Acısı da özlemi de ilk günkü gibi içimizde. Berkin’in yarım kalan çocukluğu ve hayalleri hafızamızda, kalbimizde. Berkin için, tüm çocuklar için, adalet için yarın saat 15:00’te Feriköy Mezarlığı’nda olacağız."

Elvan, Gezi direnişi sırasında bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı ve 45 kilodan 16 kiloya düşmüştü.

“Berkin’le birlikte büyüsün, birlikte yaşasın”
BERKİN ELVAN’IN ÖLÜMÜNÜN 12. YILI
“Berkin’le birlikte büyüsün, birlikte yaşasın”
Bugün 09:52

Dava sürecinde ne olmuştu?

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada 18 Haziran 2021 günü görülen duruşmada karar verildi.

Elvan’ı öldüren sanık polis Fatih Dalgalı hakkında önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra olası kastla öldürme nedeniyle bu ceza 20 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, tanığın iyi hali ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünerek bir indirim daha yaptı ve sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca TCK 82/1-e maddesinde düzenlenen çocuğa karşı öldürme suçu nitelikli halinden ceza verilmesi talebi, sanığın Elvan’ın yaşının küçük olduğunu bilerek bu suçu işlediğine dair delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Sanığın tutuklanması yönündeki talepler ise tanığın aktif görevde olması, duruşmaları takip etmesi, istinaf ve temyizde geçecek süreler, tabi olacağı infaz rejimi ve tutuklamanın neticede bir koruma tedbiri olması gerekçeleriyle kabul edilmedi. Yalnızca yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Berkin Elvan’ın Ailesinden 12. yılında çağrı: Fail tutuklansın
Berkin Elvan’ın Ailesinden 12. yılında çağrı: Fail tutuklansın
16 Haziran 2025

TÜBİTAK görüntüleri incelemeyi reddetmişti

Dava sürecinde delillerin incelenmesi aşamasında da engellerle karşılaşıldı. Ulusal Kriminal Büro, Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin TOMA kamerasından görüntüleri ortaya çıkarmış, söz konusu görüntülerde Berkin’i vuran gaz fişeği silahı kullanan polisin kimliği belirlenmişti.

Ailenin avukatlarının başvurusu üzerine görüntülerin tekrar incelenmesi ve yeni delillere ulaşılması için İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK’a yazı gönderdi. Ancak görüntülerin incelenmesi talebini alan TÜBİTAK, bu talebi çok yoğunuz diyerek reddetmişti.

Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı
5 Ocak 2025

'Adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı'

Adalet arayışlarını sürdüren Elvan ailesinin süreç boyunca adli makamlara yaptığı çağrılar güncelliğini koruyor. Ailenin yıllar önce yaptığı açıklama şu ifadelerle hafızalara kazındı:

Yıllardır katillerin ve sorumluların yargılanması için adli makamları göreve çağırıyoruz. Oğlumuz, yavrumuz, Berkin’imiz 16 Haziran 2013’te, Gezi Parkı eylemleri sırasında katil Fatih Dalgalı’nın attığı gaz fişeğiyle yaralandı. 269 gün komada yaşam mücadelesi veren Berkin’imizin bedeni 16 kiloya düştü. 9 ay boyunca yaşam mücadelesi veren oğlumuz, daha fazla dayanamadı ve onu 11 Mart 2014’te kaybettik. 2013’ten beri yürüttüğümüz adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı. ‘Emri ben verdim’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Ereranbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hesap vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çapkın ve Mutlu’nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye’yi mahkûm etti, fakat Türkiye’deki adli makamlar, bu karara rağmen hâlâ harekete geçmedi. Berkin’imizin katili Fatih Dalgalı’ya sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Dalgalı’nın ‘kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna’ hükmetti. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Yargıtay hâlâ bir sonuca varmadı. Dalgalı, bir gün bile hapse girmedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
berkin elvan berkin elvan anması Gezi Direnişi erdoğan
ilgili haberler
BERKİN ELVAN’IN ÖLÜMÜNÜN 12. YILI
“Berkin’le birlikte büyüsün, birlikte yaşasın”
Bugün 09:52
/haber/berkinle-birlikte-buyusun-birlikte-yasasin-317590
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı
5 Ocak 2026
/haber/berkin-elvanin-dogum-gunu-yasasaydi-27-yasinda-olacakti-315244
Avrupa Konseyi, Berkin Elvan dahil 'orantısız polis şiddeti'ni inceleyen dava grubunu kapattı
17 Ekim 2025
/haber/avrupa-konseyi-berkin-elvan-dahil-orantisiz-polis-siddeti-ni-inceleyen-dava-grubunu-kapatti-312633
Berkin Elvan’ın Ailesinden 12. yılında çağrı: Fail tutuklansın
16 Haziran 2025
/haber/berkin-elvanin-ailesinden-12-yilinda-cagri-fail-tutuklansin-308457
Berkin Elvan’ı öldüren polis artık mahkûm: Yargıtay 16 yıllık cezayı onadı
16 Mayıs 2025
/haber/berkin-elvani-olduren-polis-artik-mahkum-yargitay-16-yillik-cezayi-onadi-307503
Berkin Elvan mezarı başında anıldı
11 Mart 2025
/haber/berkin-elvan-mezari-basinda-anildi-305339
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı
5 Ocak 2025
/haber/berkin-elvanin-dogum-gunu-yasasaydi-26-yasinda-olacakti-303347
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BERKİN ELVAN’IN ÖLÜMÜNÜN 12. YILI
“Berkin’le birlikte büyüsün, birlikte yaşasın”
Bugün 09:52
/haber/berkinle-birlikte-buyusun-birlikte-yasasin-317590
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı
5 Ocak 2026
/haber/berkin-elvanin-dogum-gunu-yasasaydi-27-yasinda-olacakti-315244
Avrupa Konseyi, Berkin Elvan dahil 'orantısız polis şiddeti'ni inceleyen dava grubunu kapattı
17 Ekim 2025
/haber/avrupa-konseyi-berkin-elvan-dahil-orantisiz-polis-siddeti-ni-inceleyen-dava-grubunu-kapatti-312633
Berkin Elvan’ın Ailesinden 12. yılında çağrı: Fail tutuklansın
16 Haziran 2025
/haber/berkin-elvanin-ailesinden-12-yilinda-cagri-fail-tutuklansin-308457
Berkin Elvan’ı öldüren polis artık mahkûm: Yargıtay 16 yıllık cezayı onadı
16 Mayıs 2025
/haber/berkin-elvani-olduren-polis-artik-mahkum-yargitay-16-yillik-cezayi-onadi-307503
Berkin Elvan mezarı başında anıldı
11 Mart 2025
/haber/berkin-elvan-mezari-basinda-anildi-305339
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı
5 Ocak 2025
/haber/berkin-elvanin-dogum-gunu-yasasaydi-26-yasinda-olacakti-303347
Sayfa Başına Git