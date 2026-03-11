Berkin Elvan 12 yıl önce bugün öldü, adalet talebi sürüyor

Bugün Berkin Elvan'ın 12. ölüm yıl dönümü.

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada bugün saat 15.00’te çocuklarını anmak için mezarı başında olacaklarını şu sözlerle duyurdu:

“Evladımız, canımız Berkinimiz bizden koparalı 12 yıl oldu. Acısı da özlemi de ilk günkü gibi içimizde. Berkin’in yarım kalan çocukluğu ve hayalleri hafızamızda, kalbimizde. Berkin için, tüm çocuklar için, adalet için yarın saat 15:00’te Feriköy Mezarlığı’nda olacağız."

Elvan, Gezi direnişi sırasında bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı ve 45 kilodan 16 kiloya düşmüştü.

Dava sürecinde ne olmuştu?

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada 18 Haziran 2021 günü görülen duruşmada karar verildi.

Elvan’ı öldüren sanık polis Fatih Dalgalı hakkında önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra olası kastla öldürme nedeniyle bu ceza 20 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, tanığın iyi hali ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünerek bir indirim daha yaptı ve sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca TCK 82/1-e maddesinde düzenlenen çocuğa karşı öldürme suçu nitelikli halinden ceza verilmesi talebi, sanığın Elvan’ın yaşının küçük olduğunu bilerek bu suçu işlediğine dair delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Sanığın tutuklanması yönündeki talepler ise tanığın aktif görevde olması, duruşmaları takip etmesi, istinaf ve temyizde geçecek süreler, tabi olacağı infaz rejimi ve tutuklamanın neticede bir koruma tedbiri olması gerekçeleriyle kabul edilmedi. Yalnızca yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

TÜBİTAK görüntüleri incelemeyi reddetmişti

Dava sürecinde delillerin incelenmesi aşamasında da engellerle karşılaşıldı. Ulusal Kriminal Büro, Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin TOMA kamerasından görüntüleri ortaya çıkarmış, söz konusu görüntülerde Berkin’i vuran gaz fişeği silahı kullanan polisin kimliği belirlenmişti.

Ailenin avukatlarının başvurusu üzerine görüntülerin tekrar incelenmesi ve yeni delillere ulaşılması için İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK’a yazı gönderdi. Ancak görüntülerin incelenmesi talebini alan TÜBİTAK, bu talebi çok yoğunuz diyerek reddetmişti.

'Adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı'

Adalet arayışlarını sürdüren Elvan ailesinin süreç boyunca adli makamlara yaptığı çağrılar güncelliğini koruyor. Ailenin yıllar önce yaptığı açıklama şu ifadelerle hafızalara kazındı:

Yıllardır katillerin ve sorumluların yargılanması için adli makamları göreve çağırıyoruz. Oğlumuz, yavrumuz, Berkin’imiz 16 Haziran 2013’te, Gezi Parkı eylemleri sırasında katil Fatih Dalgalı’nın attığı gaz fişeğiyle yaralandı. 269 gün komada yaşam mücadelesi veren Berkin’imizin bedeni 16 kiloya düştü. 9 ay boyunca yaşam mücadelesi veren oğlumuz, daha fazla dayanamadı ve onu 11 Mart 2014’te kaybettik. 2013’ten beri yürüttüğümüz adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı. ‘Emri ben verdim’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Ereranbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hesap vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çapkın ve Mutlu’nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye’yi mahkûm etti, fakat Türkiye’deki adli makamlar, bu karara rağmen hâlâ harekete geçmedi. Berkin’imizin katili Fatih Dalgalı’ya sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Dalgalı’nın ‘kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna’ hükmetti. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Yargıtay hâlâ bir sonuca varmadı. Dalgalı, bir gün bile hapse girmedi.

