Berkîn Elvan 12 sal berê îro mir, daxwaza edaletê didome

Îro 12 emîn salvegera mirina Berkîn Elvan e.
Berkîn Elvan di dema çalakiyên Parka Geziyê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û 269 rojan di beşa nexweşiyên giran de ma û piştre di 16ê Hezîrana 2014an de mir. Elvan dê li ser gora xwe ya li Goristana Ferikoyê were bîranîn.
Dadgeha Bilind cezayê polîsê ku Berkîn Elvan kuştibû pesend kir
Malbata Elvan li ser Xê daxuyandiye ku ew ê îro saet di 15.00an de li ser gora kurê xwe bin da ku wî bi bîr bînin û wiha gotin:
"12 sal derbas bûn ku kurê me, Berkînê delal, ji me hat girtin. Êş û hesreta wî weke roja ewilî di dilê me de ye. Xeyal û zarokatiya Berkîn a nîvçomayî di bîr û dilê me de ne. Ji bo Berkîn, ji bo hemû zarokan, ji bo edaletê, em ê sibê saet di 15.00an de li Goristana Ferikoy bin."
Berkîn Elvan di dema çalakiyên Parka Geziyê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û 269 rojan di beşa nexweşiyên giran de ma û piştre di 16ê Hezîrana 2014an de mir. Dema ku dilê wî sekinî, temenê wî 15 salî bû û giraniya wî ji 45 kîloyan daketibû 16 kîloyan.
(NÖ/AY)