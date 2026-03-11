TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.03.2026 16:35 11 Adar 2026 16:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.03.2026 16:39 11 Adar 2026 16:39
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Berkîn Elvan 12 sal berê îro mir, daxwaza edaletê didome

Berkîn Elvan di dema çalakiyên Parka Geziyê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û piştî ku 269 rojan di beşa nexweşiyên giran de ma di 15 saliya xwe de mir. Elvan di 12em salvegera mirina xwe de tê bibîranîn. Ger Elvan îro bijiya, dê 27 salî bûya.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Berkîn Elvan 12 sal berê îro mir, daxwaza edaletê didome

Îro 12 emîn salvegera mirina Berkîn Elvan e.

Berkîn Elvan di dema çalakiyên Parka Geziyê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û 269 rojan di beşa nexweşiyên giran de ma û piştre di 16ê Hezîrana 2014an de mir. Elvan dê li ser gora xwe ya li Goristana Ferikoyê were bîranîn.

Dadgeha Bilind cezayê polîsê ku Berkîn Elvan kuştibû pesend kir
Dadgeha Bilind cezayê polîsê ku Berkîn Elvan kuştibû pesend kir
16 Gulan 2025

Malbata Elvan li ser Xê daxuyandiye ku ew ê îro saet di 15.00an de li ser gora kurê xwe bin da ku wî bi bîr bînin û wiha gotin:

"12 sal derbas bûn ku kurê me, Berkînê delal, ji me hat girtin. Êş û hesreta wî weke roja ewilî di dilê me de ye. Xeyal û zarokatiya Berkîn a nîvçomayî di bîr û dilê me de ne. Ji bo Berkîn, ji bo hemû zarokan, ji bo edaletê, em ê sibê saet di 15.00an de li Goristana Ferikoy bin."

Berkîn Elvan di dema çalakiyên Parka Geziyê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û 269 rojan di beşa nexweşiyên giran de ma û piştre di 16ê Hezîrana 2014an de mir. Dema ku dilê wî sekinî, temenê wî 15 salî bû û giraniya wî ji 45 kîloyan daketibû 16 kîloyan.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Berkîn Elvan doza kuştina Berkîn Elvanî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê