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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 12:35
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 13:49
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Berkin Elvan 10. yıl anması: ON'unla

Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. yıldönümünde şarkılarla, şiirlerle ve dans gösterileriyle anıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye’de 2013 yılındaki Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'nda polis tarafından gaz fişeğiyle vurulduktan sonra 269 gün komada kalan ve 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan için ölümünün 10. yıldönümünde anma gecesi düzenlendi.

Gülsüm Elvan: Katillere sesleniyorum, çocuklarına sarılırken bizi hatırlasınlar
Gülsüm Elvan: Katillere sesleniyorum, çocuklarına sarılırken bizi hatırlasınlar
11 Mart 2024

İstanbul Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılan törende Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve ablaları Gamze Elvan, Özge Elvan yer aldı. Anma gecesine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray, Rakel Dink, Mücella Yapıcı, Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay ve babası Mustafa Atalay'ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatçılar da katıldı.

Berkin Elvan’ın daha önce görülmemiş fotoğrafları ve sesi ile başlayan gecede Adamlar, Baba Zula, Burcu Tatlıses, Burcu Yeşilbaş, Cahit Berkay, Chromas, Derya Köroğlu, Ezgi Aktan, Güney Marlen, İklim Tamkan, Nejat Yavaşoğulları, Ozan Çoban ve Güneş Demir, Yaşlı Amca şarkılarını söylerken, Varyant Kafkas Dans Ekibi ve Ekim Deniz Arslan & Yağmur Su Özdemir dans gösterileriyle yer aldı.  

Ayrıca, Erol Babaoğlu, Orhan Aydın, Sevinç Erbulak ve Tilbe Saran’ın şiir okudu.

Alkış ve sloganların olmadığı gecede sanatçılar Berkin Elvan’ın fotoğraf ve videoları eşliğinde sahnede yer aldı. Gecede herhangi bir konuşma yapılmadı.

(AD)

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