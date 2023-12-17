ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2023 00:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2023 00:44
2 dk Okuma

10. DİYARBAKIR KİTAP FUARI

Berken Bereh fuar organizatörlerini protesto etti

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı'nda Kürt şair Berken Bereh'in söyleşisi aynı salonda yapılan Bülent Arınç söyleşisi nedeniyle önce bir saat ertelendi. Ancak salonda başka etkinliğin başlatılması tepkilere yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/17/berken-bereh-fuar-organizatorlerini-protesto-etti.jpg
Fotoğraf: Bedri Adanır / bianet

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nda Avesta Yayınları’nın organizasyonuyla Kürt şair Berken Bereh’in konuşmacı olarak katılması planlanan “Berken Bereh Şiiri ve Serbest Şiirdeki Yeri” konulu söyleşisinin saat 16:00 da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak aynı salonda Bülent Arınç’ın programının uzaması, ardından da aynı salonda başka bir etkinliğin başlatılması üzerine geç başladı. Gecikme Bereh’in ve salondaki çok sayıdaki dinleyicinin tepkisine yol açtı.  

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor
Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor
16 Aralık 2023

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün 14.00’de fuarın onur konuğu olan edebiyatçı Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Mungan organizatörlere teşekkür ettiği konuşmasının ardından katıldığı söyleşide tutuklu Kürt kadın siyasetçi Gültan Kışanak’a selam gönderdi. Mungan’ın ardından Bülent Arınç konuştu.

Önce bir saat ertelendi, sonra unutuldu

Açılışın ardından söyleşiye katılan Arınç’ın programının uzamasıyla saat 16.00’da yapılması Berken Bereh etkinliği önce bir saat ertelendi, ardından ise salon bir sonraki programa tahsis edildi. Şair Bereh’in bu durumu “Bu bana değil, Kürtçeye saygısızlık” diyerek salondan çıkarak protesto etmesi üzerine, salondaki dinleyicilerin yarısından fazlası salonu terk etti.

Berken Bereh: Umarım bilinçli yapılmamıştır

Protesto sonrası fuar organizatörleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Bereh etkinliği salonun girişinde yapıldı.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan şair Berken Bereh “Konuştuk, çözdük ama umarım bu davranışları bilinçli yapılmış ve devam edecek bir şey değildir” dedi. (BA/Mİ)

Berken Bereh Kürtçe Şiir diyarbakır kitap fuarı
ilgili haberler
Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor
16 Aralık 2023
/haber/diyarbakir-10-kitap-fuari-bugun-basliyor-289382
Mehmet Atlı’yı özleyenlere müjde: Sanatçıdan yeni şarkı
26 Temmuz 2022
/haber/mehmet-atli-yi-ozleyenlere-mujde-sanatcidan-yeni-sarki-265010
Erbil’de "Modern Kürt Edebiyatı Buluşması" Gerçekleşiyor
11 Aralık 2019
/haber/erbil-de-modern-kurt-edebiyati-bulusmasi-gerceklesiyor-216963
ilgili haberler
Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor
16 Aralık 2023
/haber/diyarbakir-10-kitap-fuari-bugun-basliyor-289382
Mehmet Atlı’yı özleyenlere müjde: Sanatçıdan yeni şarkı
26 Temmuz 2022
/haber/mehmet-atli-yi-ozleyenlere-mujde-sanatcidan-yeni-sarki-265010
Erbil’de "Modern Kürt Edebiyatı Buluşması" Gerçekleşiyor
11 Aralık 2019
/haber/erbil-de-modern-kurt-edebiyati-bulusmasi-gerceklesiyor-216963
Sayfa Başına Git