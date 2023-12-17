Berken Bereh fuar organizatörlerini protesto etti

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nda Avesta Yayınları’nın organizasyonuyla Kürt şair Berken Bereh’in konuşmacı olarak katılması planlanan “Berken Bereh Şiiri ve Serbest Şiirdeki Yeri” konulu söyleşisinin saat 16:00 da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak aynı salonda Bülent Arınç’ın programının uzaması, ardından da aynı salonda başka bir etkinliğin başlatılması üzerine geç başladı. Gecikme Bereh’in ve salondaki çok sayıdaki dinleyicinin tepkisine yol açtı.

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün 14.00’de fuarın onur konuğu olan edebiyatçı Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Mungan organizatörlere teşekkür ettiği konuşmasının ardından katıldığı söyleşide tutuklu Kürt kadın siyasetçi Gültan Kışanak’a selam gönderdi. Mungan’ın ardından Bülent Arınç konuştu.

Önce bir saat ertelendi, sonra unutuldu

Açılışın ardından söyleşiye katılan Arınç’ın programının uzamasıyla saat 16.00’da yapılması Berken Bereh etkinliği önce bir saat ertelendi, ardından ise salon bir sonraki programa tahsis edildi. Şair Bereh’in bu durumu “Bu bana değil, Kürtçeye saygısızlık” diyerek salondan çıkarak protesto etmesi üzerine, salondaki dinleyicilerin yarısından fazlası salonu terk etti.

Berken Bereh: Umarım bilinçli yapılmamıştır

Protesto sonrası fuar organizatörleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Bereh etkinliği salonun girişinde yapıldı.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan şair Berken Bereh “Konuştuk, çözdük ama umarım bu davranışları bilinçli yapılmış ve devam edecek bir şey değildir” dedi. (BA/Mİ)