HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 11:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 11:29
2 dk Okuma

Berk Akand haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ'a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davası hükümlüsü Berk Akand’ın tahliye edildiğini yazan gazeteci Alican Uludağ hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Akand’ın tahliye edilmediğini, açık cezaevine nakledildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Berk Akand haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ'a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında hüküm giyen Berk Akand ile ilgili haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Uludağ; cinayete yardımdan, cinsel saldırı suçuna yardım ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla 18 yıl 9 ay hapse çarptırılan Akand’ın serbest bırakıldığını yazdı.Akand’ın bir tatil yerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Uludağ “Yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş.  Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara ‘cesaret’ veriyor.” dedi.

Uludağ’ın paylaşımının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Akand’ın tahliye edilmediğini belirten bir açıklama yaptı. Akand’ın yasa gereği açık cezaevine nakledildiği, infazının burada sürdüğü ancak fotoğraf paylaşımının ardından yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini belirtti:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. “

Savcılık, aynı açıklamada Uludağ’a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma açıldığını da duyurdu. Açıklamada Uludağ’ın ismi sansürlendi.

16 Kasım 2025

Bakanlığın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Uludağ "Olay netleşti. Berk Akand 5 Haziran 2025’te kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilmiş. Muhtemelen iyi hal kararı verilmiş. Eylül ayında da bir gün izin verilmiş ve o fotoğraf bu sırada çekilmiş. Bu yüzden yeniden kapalı cezaevine gönderilmiş" diye yazdı.

(HA)

Şule Çet Berk Akand alican uludağ
ilgili haberler
Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet açıklaması: Berk Akand tahliye edilmedi, izin kullanmıştı
16 Kasım 2025
Şule Çet Davasında Aksu'ya Müebbet, Akand'a 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
4 Aralık 2019
Şule Çet Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu
7 Kasım 2019
