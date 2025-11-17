Berk Akand haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ'a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında hüküm giyen Berk Akand ile ilgili haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Uludağ; cinayete yardımdan, cinsel saldırı suçuna yardım ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla 18 yıl 9 ay hapse çarptırılan Akand’ın serbest bırakıldığını yazdı.Akand’ın bir tatil yerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Uludağ “Yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara ‘cesaret’ veriyor.” dedi.

Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş.



Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara… pic.twitter.com/9DYTB5vb6W — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 16, 2025

Uludağ’ın paylaşımının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Akand’ın tahliye edilmediğini belirten bir açıklama yaptı. Akand’ın yasa gereği açık cezaevine nakledildiği, infazının burada sürdüğü ancak fotoğraf paylaşımının ardından yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini belirtti:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. “

Savcılık, aynı açıklamada Uludağ’a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma açıldığını da duyurdu. Açıklamada Uludağ’ın ismi sansürlendi.

Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet açıklaması: Berk Akand tahliye edilmedi, izin kullanmıştı

Bakanlığın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Uludağ "Olay netleşti. Berk Akand 5 Haziran 2025’te kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilmiş. Muhtemelen iyi hal kararı verilmiş. Eylül ayında da bir gün izin verilmiş ve o fotoğraf bu sırada çekilmiş. Bu yüzden yeniden kapalı cezaevine gönderilmiş" diye yazdı.

