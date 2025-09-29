Berîvan Aymaz'a solun desteği yetmedi, Köln Belediye Başkanlığı SPD'li Burmester'e gitti

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'daki yerel seçimlerin ikinci turunda Yeşil Parti'nin Bingöllü Kürt kadın adayı Berîvan Aymaz'ın kazanma olasılığı nedeniyle solun, Kürt ve Türk seçmenlerin ilgi odağı haline gelen Köln Belediye Başkanlığı yarışını Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Torsten Burmester kazandı.

Birinci turu yüzde 28,12 ile birinci bitiren Aymaz ikinci turda oylarını yüzde 46,5'e çıkartmasına karşın, Berlin'deki iktidar ortağı Hıristiyan Demokratlar'ın (CDU) yanı sıra, sağdaki diğer seçmenlerden de oy alarak desteğini yüzde 53,3'e yükselten Burmester'in gerisinde kaldı.

Burmester Köln Belediye Başkanlığını 2015'ten beri görevde olan ve bu seçimde adaylığını koymayan Henriette Reker'den devralacak.

Oylar Aymaz'dan Burmester'e nasıl kaydı?

Resmi sonuçlara göre katılımın yüzde 44,72'de kaldığı ikinci turda Burmester oyların 53,48'ini alırken Aymaz yüzde 46,52'de kaldı. 15 Eylül'deki ilk turu Aymaz yüzde 28,12 ile birinci, Burmester yüzde 21,3 ile ikinci bitirmişti.

SPD'nin koalisyon ortağı CDU'nun ilk turdaki belediye başkanı adayı Markus Greitemann, ikinci tur öncesinde Burmester’i desteklediğini ilan ederek CDU ve Hür Demokrat (FDP) seçmenleri ikinci turda SPD adayı çevresinde toparlanmaya yönlendirdi.

Kent nüfusunun merkez ve dış mahalleler halinde kutuplaşması da Burmester'e yaradı. Aymaz'ın gücü beyaz yakalı ve üst-orta gelir kesiminin yığıldığı Innenstadt, Ehrenfeld ve Nippes'te yoğunlaşırken, Burmester ise yer yer AfD’nin ilk turda güçlü çıktığı hat üzerinde, mavi yakalılar ve düşük gelirlilerin yığıldığı dış mahalleler ve banliyölerde farkı açtı.

İkinci turda katılım ilk tura oranla yüzde 13 düşük gerçekleşti. Bu düşüş, kent merkezinde yerleşik görece genç seçmenlere yaslanan Yeşiller’in derlenmesini zorlaştırırken, işçi sınıfı ve sendika temelli, nispeten daha disiplinli seçmenlere yaslanan SPD’ye kendi güçlerini sevk ve idarede görece avantaj sağladı.

Burmester kampanyasını merkez sağın da yükselttiği “temiz, güvenli, sosyal” (sauberer-sicherer-sozialer) sloganına bağlayarak merkez sağdan gelen desteği pekiştirdi.

Öte yandan SPD, FC Köln futbol takımının Geißbockheim/Grüngürtel çevresindeki antrenman tesisleri tartışmasında kenetlenmiş toplulukların çözüm beklentilerini özel olarak gündemleştirirken Yeşiller’in bu konudaki çevre odaklı yaklaşımı pazarlıkçı ve pragmatik söylemlere yenik düştü.

Aymaz'a yüzde 17 destek nereden geldi?

Berîvan Aymaz'a kazandığı hatırı sayılır destek oyunun hangi zeminlerden geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir araştırma bulunmamakla birlikte, oy akışlarının semtlere göre ayrıştırılması yüzde 17 dolayındaki ek oyun ağırlıkla merkez-sol seçmenlerden ve kentin merkez semtlerinden geldiğini gösteriyor.

Aymaz ikinci turda kent içi/merkez mahalleler olan Neustadt-Süd (yüzde 65), Neustadt-Nord (yüzde 62), Ehrenfeld (yüzde 69), ve Nippes'te (yüzde 66) çok yüksek oranlara ulaştı.

Oyların geldiği parti tabanları bağlamında sosyal-liberal Avrupa partisi Volt üyeleri/seçmenleri arasında Aymaz’ı destekleme eğiliminin güçlü olduğu duyuruldu. Bu, ilk turda Volt’a gitmiş oyların ikinci turda Aymaz’a kaydığını düşündürüyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre Aymaz’ın ek oyları sol-liberal/ilerici havuzdan geldi. Kent içi mahallelerdeki yüksek Aymaz oranları, Die Linke, Volt, iklim inisiyatifleri kökenli seçmenlerin önemli bir kısmının ikinci turda Aymaz’a yönelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Aymaz: "Zaferi kutlayacağımız değilse de gurur duyacağımız bir gece oldu"

Sonuçların belli olmasının ardından Yeşil Parti merkezinde aktivistlere ve seçmenlere seslenen Berîvan Aymaz "Zaferi kutlayamasak da gurur duyabileceğimiz bir gece oldu." dedi.

Taz gazetesi, Aymaz'ın konuşması sırasında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığını ve milletvekilleri ve partililer tarafından kucaklandığını yazdı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre Aymaz ilk açıklamasında "Bugün bana güvenlerini gösteren Köln’lülere teşekkür ediyorum… Zafer gelmese bile şunu gördük: İnsanları harekete geçirebilir ve fikirlerimize kazanabiliriz." dedi.

Aymaz, gecenin kazananı Burmester’i tebrik ettiğini de açıkladı.

Yeşil Parti: "Güvenoyu"

Yeşiller Köln örgütü, Aymaz’ın birinci turda önde çıkmasını bir “güven oyu” olarak değerlendirmişti.

Aymaz’ın kampanyası, idealler ve değerler üzerinden güçlü yürütüldü ve partinin kimliği ve çekim alanını görünür kıldı. Belediye başkanlığının kaybında alan çalışmalarının dış mahallelere ulaşamaması ve yerel taleplere yanıt verememesinin rol oynadığı medyada yer alan değerlendirmeler arasında.

Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinin genel anlamı

Köln'de önemli bir başarı kazanarak 10 yıl sonra yeniden kent yönetimine gelmesine karşın SPD, 70 yıldır aralıksız elinde tuttuğu işçi sınıfı kenti Dortmund'u CDU'ya kaybederek ağır bir moral bozukluğu yaşadı. Ancak oylarını üç katına çıkarmakla birlikte ikinci turda hiçbir merkezde belediye başkanlığı kazanamayan protofaşist AfD'nin Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinin asıl kaybedeni olduğu görüşü medyada genel olarak paylaşılıyor.

