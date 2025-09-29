Berivan Aymaz'a solun desteği yetmedi, Köln Belediye Başkanlığı SDP'li Burmester'e gitti

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'daki yerel seçimlerin ikinci turunda Yeşil Parti'nin Bingöllü Kürt kadın aday Berivan Aymaz'ın kazanma olasılığı nedeniyle solun, Kürt ve Türk seçmenlerin ilgi odağı haline gelen Köln Belediye Başkanlığı yarışını Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Torsten Burmester kazandı.

KUZEY REN VESTFALYA'DA YEREL SEÇİMLER Berîvan Aymaz (Yeşiller) ve Torsten Burmester (SPD) Köln Belediye Başkanlığı için ikinci turda

Birinci turu yüzde 28,12 ile birinci bitiren Aymaz ikinci turda oylarını yüzde 46,5'e çıkartmasına karşın, Berlin'deki iktidar ortağı CDU'nun yanı sıra, sağdaki diğer seçmenlerden de oy alarak desteğini yüzde 53,3'e yükselten Burmester'in gerisinde kaldı.

Burmester Köln Belediye Başkanlığını 2015'ten beri bu görevde olan ve bu seçimde adaylığını koymayan Henriette Reker'den devralacak.

Oylar Aymaz'dan Burmester'e nasıl kaydı?

Resmi sonuçlara göre katılımın yüzde 44,72'de kaldığı ikinci turda Burmester oyların 53,48'ini alırken Aymaz yüzde 46,52'de kaldı. 15 Eylül'deki ilk turu Aymaz yüzde 28,12 ile birinci, Burmester yüzde 21,3 ile ikinci bitirmişti.

SPD'nin koalisyon ortağı Hıristiyan Demokratlar'ın (CDU) ilk turdaki belediye başkanı adayı Markus Greitemann, ikinci tur öncesinde Burmester’i desteklediğini ilan ederek CDU ve Hür Demokrat (FDP) seçmenleri ikinci turda SPD adayı çevresinde toparlanmaya yönlendirdi.

Almanya'da Berîvan Aymaz aşırı sağın hedefinde

Kentsel sosyolojinin merkez ve dış mahalleler halinde kutuplaşması da Burmester'e yaradı. Aymaz'ın gücü beyaz yakalı ve üst-orta gelir kesiminin yığıldığı Ehrenfeld, Nippes ve yer yer AfD’nin ilk turda güçlü çıktığı hatta yoğunlaşırken, Burmester mavi yakalılar ve düşük gelirlilerin yığıldığı dış mahalleler ve banliyö semtlerinde farkı açtı.

İkinci turda katılım ilk tura oranla yüzde 13 düşük gerçekleşti. Bu düşüş, görece genç, kent merkezinde yerleşik seçmenlere yaslanan Yeşiller’in derlenmesini zorlaştırırken, işçi sınıfı, sendika temelli, nispeten daha disiplinli seçmenlere yaslanan SPD’ye kendi güçlerini sevk ve idarede görece avantaj sağladı.

Burmester kampanyasını merkez sağın da yükselttiği “temiz, güvenli, sosyal” (sauberer-sicherer-sozialer) sloganına bağlayarak merkez sağdan gelen desteği pekiştirdi.

Öte yandan SPD FC Köln futbol takımının Geißbockheim/Grüngürtel çevresindeki antrenman tesisleri tartışmasında olduğu gibi kenetlenmiş toplulukların çözüm beklentilerini özel olarak gündemleştirirken Yeşiller’in çevre odaklı yaklaşımı pazarlıkçı ve pragmatik söylemlere yenik düştü.

Aymaz'a yüzde 17 destek nereden geldi?

Berivan Aymaz'a gelen hatırı sayılır destek oyunun hangi zeminlerden geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir araştrma bulunmamakla birlikte, oy akışlarının semtlere göre ayrıştırılması yüzde 17 dolayındaki ek oyun ağırlıkla merkez-sol seçmenlerden ve kentin merkez semtlerinden geldiğini gösteriyor.

Aymaz ikinci turda kent içi/merkez mahalleler olan Neustadt-Süd (yüzde 65), Neustadt-Nord (yüzde 62), Ehrenfeld (yüzde 69), ve Nippes'te (yüzde 66) çok yüksek oranlara ulaştı.

Oyların geldiği parti tabanları bağlamında sosyal-liberal Avrupa partisi Volt üyeleri/seçmenleri arasında Aymaz’ı destekleme eğiliminin güçlü olduğu duyuruldu. Bu, ilk turda Volt’a gitmiş oyların ikinci turda Aymaz’a kaydığını düşündürüyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre Aymaz’ın ek oyları sol-liberal/ileric havuzdan geldi. Kent içi mahallelerdeki yüksek Aymaz oranları, Die Linke, Volt, iklim inisiyatifleri kökenli seçmenlerin önemli bir kısmının ikinci turda Aymaz’a yönelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Aymaz: "Zaferi kutlayacağımız değilse de gurur duyacağımız bir gece oldu"

Sonuçların belli olmasının ardından Yeşil Parti merkezinde aktivistlere ve seçmenlere seslenen Berivan Aymaz "Zaferi kutlayamasak da gurur duyabileceğimiz bir gece oldu" dedi.

Taz gazetesi haberinde Aymaz'ın konuşması sırasında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığını ve milletvekilleri ve partililer tarafından kucaklandığını yazdı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre Aymaz’ın ilk açıklamasında "Bugün bana güvenlerini gösteren Köln’lülere teşekkür ediyorum … Zafer gelmese bile şunu gördük: İnsanları harekete geçirebilir ve fikirlerimize için kazanabiliriz." dedi.

Aymaz, gecenin kazananı Burmester’i tebrik ettiğini de açıkladı.

Yeşil Parti: "Güvenoyu"

Yeşiller Köln örgütü, Aymaz’ın birinci turda önde çıkmasını bir “güven oyu” olarak değerlendirmişti.

Aymaz’ın kampanyası, idealler ve değerler üzerinden güçlü yürütüldü ve partinin kimliğini ve çekim alanını görünür kıldı. Belediye Başkanlığının kaybında alan çalışmalarının dış mahallelere ulaşamaması ve yerel taleplere yanıt verememesinin rol oynadığı medyada yer alan değerlendirmeler arasında.

Kuezey Ren Vestfalya seçimlerinin genel anlamı

Köln'de nmeli bir başarı kazanarak 10 yıl sonra yeniden kent yönetimine gelmesine karşın Sosyla Demokrat Parti, 70 yıldır aralıksız elinde tuttuğu işçi sınıf kendi Dortmund'u CDU'ya kaybederek ağır bir moral bozukluğu yaşadı. Ancak oylarını üç katına çıkarmakla birlikte ikinci turda hiçbir merkezde belediye başkanlığı kazanamayan protofaşist AfD'nin Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinin asıl kaybdeni olduğu görüşü medyada genel olarak paylaşılıyor.

(AEK)