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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 22:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 22:23
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Beritan Güneş'ten mahpuslara yönelik ayrımcılığın sona ermesi için araştırma önergesi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, yaşlı, hasta, çocuk, LGBTİ+, kadın ve "yabancı" mahpusların maruz kaldığı hak ihlallerini ve ayrımcılığı Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beritan Güneş'ten mahpuslara yönelik ayrımcılığın sona ermesi için araştırma önergesi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş’in Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde yaşlı, hasta, çocuk, kadın, “yabancı” ve LGBTİ+ mahpuslara yönelik ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılması amacıyla Meclis araştırması yapılması talep edildi.

"Türkiye'de hapishaneler yetişkin, sağlıklı, genç, heteroseksüel, erkekler için dizayn edilmiş"

Kaos GL'nin haberine göre, araştırma önergesinin gerekçesinde; hapishanelerde ayrımcılık, şiddet, aşağılanma ve istismara en çok maruz kalan toplumsal grupların başında LGBTİ+’ların geldiği ifade edildi. LGBTİ+’ların hapishanelerde yaşadığı ayrımcılığın katlanarak arttığına dikkat çeken önergede şu ifadeler yer aldı:

LGBTİ+’ların Türkiye’de genel olarak yaşadıkları ayrımcılığı ve sorunları düşündüğümüzde, hapishanelerde karşılaşacakları problemlerin katlanarak artacağını tahmin etmek zor değildir. Ulusal mevzuatta LGBTİ+ mahpusların özel ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme olmamasının yanı sıra idari personel ve ceza infaz memurlarını bu hususta eğitecek bir program da mevcut değildir. Kadın mahpuslar ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden “dışarıda” olduğundan kat be kat fazla olarak kadın kimliklerinden dolayı hapishanelerde karşı karşıya kalmaktadırlar.

Güneş'in sunduğu araştırma önergesinde; Türkiye’deki hapishanelerin yetişkin, sağlıklı, genç, heteroseksüel, erkekler için dizayn edilmiş yapılar olmasından dolayı birçok toplumsal grubun çeşitli hak ihlallerine maruz bırakıldığı vurgulandı.

Önergede trans mahpus Avşa Erkuş'a yer verildi

Önergede trans mahpus Avşa Erkuş’un cezaevinde yaşadığı ayrımcılık ve hak ihlallerine ise şu ifadelerle yer verildi:

Trans mahpus Avşa Erkuş, 2009’da Giresun E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalırken C. adında infaz koruma memurunun tecavüzüne maruz kalmış, memur hapis cezasına çarptırılsa da Tokat’ta bir hapishaneye sürgün edilen Avşa, bu kez C.’nin “memur arkadaşları” tarafından dövülerek bayıltılmıştır. Kamera kayıtları ve hastane raporlarına rağmen Avşa’nın şikayetleri “kovuşturmaya gerek yoktur” denilerek geçiştirilmiş, bunun karşısında açlık grevine başlayan Avşa, 20 kilo kaybetmiş ve yine başka bir hapishaneye sürgün edilmiştir.

Önerge, mahpusların; uyruk, etnisite, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi özgün durumları sebebiyle özel ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkat çeken önergede Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasının da zaruri olduğu belirtildi. (NK)

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