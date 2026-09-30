TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 30.09.2026 14:53 30 Îlon 2026 14:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.09.2026 15:11 30 Îlon 2026 15:11
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Berhema nivîskar Çayan Okuducî ya bi navê ‘Dengê Helbesta Kurdî’ derket

Di pirtûkê de helbesta Kurdî ya nûjen, rola wê di parastina bîr, nasname û zimanê Kurdî de û têkiliya wê ya bi rabirdû û dahatûyê re tê nirxandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Berhema nivîskar Çayan Okuducî ya bi navê ‘Dengê Helbesta Kurdî’ derket
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Berhema nivîskar Çayan Okuducî ya bi navê “Dengê Helbesta Kurdî” di weşanxaneya Lîsê de derket.

Okuducî di berhemê de li ser helbesta Kurdî ya nûjen rawestiyaye. Li gorî naveroka pirtûkê, helbest di heman demê de hilgirê bîrê, nasname, berxwedan û vîna hebûnê ye.

Di pirtûkê de tê gotin ku zimanê Kurdî, tevî ku di dîrokê de bi gelek astengî û şikestinan re rû bi rû maye, helbesta Kurdî wekî rêyek ji bo parastina bîra peyv û gotinê berdewam kiriye.

Okuducî di “Dengê Helbesta Kurdî” de şopa helbesta Kurdî ya nûjen dişopîne û li ser wateyên dîbar û nedîbar ên zimanê Kurdî jî hûr dibe.

Li gorî pirtûkê, helbest ji peyvan zêdetir e û dikare wekî pirekê di navbera rabirdû û dahatûyê de were dîtin.

Ji ber vê yekê, berhem tenê xwendevanan ber bi lêkolîn û lêhûrbûna li ser helbestê ve naçe, lê heman demê wan dike ku bi bîra kûr a di helbestê de hevrû bibin.

Ji bo danasîna berhemê ev hate nivîsandın: "Dengê Helbesta Kurdî ne tenê wekî lêkolînek li ser helbestê, lê wekî şahidiyek li ser têkoşîna hebûnî ya ziman û hunerê jî tê pêşkêşkirin."

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pirtûk Helbest kurdi Çayan Okuduci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê