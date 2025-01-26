Bereket Kar, Samandağ’da son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyesi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) kurucularından olan yazar Bereket Kar, memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bereket Kar için Samandağ ilçesine bağlı Yeşilyazı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi.

Siyasetçi ve yazar Bereket Kar, Hatay’a uğurlandı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, cenaze törenine Kar ailesinin yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, SYKP Eş Genel Başkanları Feray Yılmaz Mertoğlu ve Mertcan Titiz ile çeşitli sol-sosyalist siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bereket Kar’ın cenazesi, Yeşilyazı Köyü’ndeki aile evine götürüldü. Ardından, mezarlık yakınında yapılan cenaze töreninde Kar’ın sevdiği ezgiler çalındı.

Törende konuşan SYKP Eş Genel Başkanı Feray Mertoğlu, sosyalist mücadelenin en kıymetli değerlerinden birini kaybettiklerini belirtti ve Kar’ın yaşamı ile mücadelesinin kendilerine yol göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Türkiye ve Orta Doğu Dayanışma Vakfı (TODAV) adına konuşan Cevat Uygur ise Kar’ın enternasyonal mücadelesine dikkat çekerek, bu mücadelenin takipçileri ve yürütücüleri olacaklarını vurguladı.

Hatimoğulları: Onu asla unutmayacağız

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bereket yoldaşı anlatmaya kelimeler yetmez. Ondan çok şey öğrendim. Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Ortadoğu, Afrika’da bulunan bütün kesimler ile bağlarımızı kendisi sağladı. Bu açıdan bizim için çok büyük bir kayıp” dedi.

Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O, Ortadoğu coğrafyasından kanayan iki yara olan Kürt sorunu ve Filistin sorunun çözümü noktasından sınır tanımadan enternasyonalist bir mücadelenin önemine vurgu yapan ve bunu fiilen yürüten bir devrimciydi. Türkiye’de Kürt sorunun demokratik yollar ile çözülmesi için Kürt halkı ile dayanışmasını canı gönülden sergileyen bir yoldaşımız oldu. O bir Kürt, Filistinli, Arap, Alevi, Sünni idi, o bir enternasyonalist devrimciydi. Onu asla unutmayacağız. Kaybımız büyük. Bereket abi, Asi Nehri gibi akan ve suyunu bölgeden bölgeye taşıyan biriydi. Tıpkı Asi Nehri gibi hırçındı, ama yoldaşları ile ilişkilerinde bir o kadar yumuşaktı. Onu asla unutmayacağız.”

Hatimoğulları, “Feyruz onun en sevdiği sanatçıydı. Ortadoğu’da kaldığımız yerlerde sabahları Feyruz’un şarkıları açılır ve insanlar birbirlerine ‘Sabahul Feyruz’ derdi. Ona veda ederken son olarak Feyruz’un şu sözlerini söylemek istiyorum” diyerek, Feyruz’un Arapça olan şarkı sözlerini paylaştı.

Bereket Kar kimdir?

Nidal Kar: Mülksüz geldi, mülksüz yaşadı

Bereket Kar’ın oğlu Nidal Kar ise “Babam bu topraklarda, bu köyde sıradan bir ailenin sıradan bir çocuğu olarak dünyaya geldi. Onu bugün hiç sıradan biri olarak uğurlamıyor olmamızın birçok nedeni var” dedi.

“Dün, Ankara’da bugün burada birçok yoldaşı bu sebepleri anlattı” diyen Kar, sözlerin şöyle sürdürdü:

“Filistin, Libya, Ürdün, Mısır ve Suriye’de ‘Güvercin tedirginliğinde’ bir hayat sürenler ile birçok ülkeden başsağlığı mesajı aldık. Babamı evrensel bir kişilik olmasını sağlayan temel sebep başka bir dünyanın mümkün olabileceğine dair duyduğu inançtı. O devrimci bir eş, devrimci bir baba, devrimci bir abi, devrimci bir dost, devrimci bir savaşçıydı. Hiçbir engel tanımadı ve istediği gibi yaşadı. Mülksüz geldi, mülksüz yaşadı, bize ömür boyu gururla taşıyacağımız iyi insanlık mirası bıraktı. Bugün benim 81 ilde kalacak bir evim ve büyük bir ailem var. Hoş geldiniz büyük ailem.”

Konuşmalar ardından Kar, “Bereket Kar ölümsüzdür”, “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Bereket’e sözümüz devrimci olacak” sloganlarıyla Yeşilyazı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(VC)