Bereket Kar kimdir?

Siyasetçi, gazeteci ve yazar.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi, bianet yazarı.

1955 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilyazı Köyü’nde, emekçi bir Arap Alevi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Genç yaşta sosyalist mücadeleye katıldı.

1971 askeri müdahalesi sonrası devrimci hareketin yeniden örgütlenme sürecinde, THKO geleneğinin yol ayrımında "Emeğin Birliği" hareketine dahil oldu. Hatay ve çevresindeki il ve ilçelerde emekçi halk mücadelelerinin örgütlenmesinde önemli bir rol üstlendi. 1980 askeri darbesi öncesinde Türkiye Komünist Emek Partisi’nin (TKEP) kuruluş kongresine Hatay Delegesi olarak katıldı.

12 Eylül Darbesi'nin ardından TKEP Genel Sekreteri Teslim Töre ile birlikte yurt dışına çıktı ve 1980’ler boyunca Filistin kurtuluş hareketinin sosyalist örgütleri ve Ortadoğu’daki diğer devrimci hareketlerle ilişkiler geliştirdi.

Filistin Haber Ajansı’nda (WAFA) gazetecilik yaptı.

1993 yılında Türkiye’ye döndü. Bir yıl sonra TKEP’e yönelik bir operasyonda gözaltına alındı ve yaklaşık üç yıl Sağmalcılar Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Tahliye olduktan sonra ÖDP, SEH, SYKP, HDK, HDP ve DEM Parti gibi siyasi yapılar içinde mücadelesini sürdürdü. Türkiye devrimci güçlerinin, Ortadoğu’nun ilerici-devrimci örgütleriyle ilişkiler kurmasında etkin bir rol oynadı.

Antakya’nın çok dilli ve çok kültürlü yapısını canlandırmak için “Antakya Kent Akademisi”ni kurdu. Edebiyatçılar Derneği Hatay Şubesi’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaparak, Arapça ve Türkçe edebiyatçıları bir araya getiren etkinliklere öncülük etti.

2007 genel seçimlerinde “Bin Umut Adayları” listesinde Hatay Emek, Barış ve Demokrasi Güç Birliği platformunun bağımsız milletvekili adayı oldu.

13 yıl süren iç savaş boyunca Suriye halkıyla bağlarını sürdürdü; göç ve göçmenlik sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı.

Birçok televizyon programında ve gazetede yorumculuk yaptı.

Yakalandığı akciğer enfeksiyonunun solunum sistemini bloke etmesi sonucu 24 Ocak 2025 gecesi hayatını kaybetti.

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