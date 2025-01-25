Bereket Kar aramızdan ayrıldı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi Bereket Kar, yakalandığı akciğer enfeksiyonunun solunum sistemini bloke etmesi sonucunda aramızdan ayrıldı. 24 Ocak gecesi ölen Kar, 6 Ocak’tan bu yana Ankara’da yoğun bakımdaydı.

70 yaşındaki Bereket Kar, 1955'te Hatay’ın Samandağ ilçesinin Yeşilyazı Köyü’nde, emekçi bir Arap Alevi ailenin oğlu olarak doğdu. Genç yaşta sosyalist mücadeleye katıldı. 1971 askeri müdahalesi sonrasında devrimci hareketin yeniden derlenişi döneminde THKO geleneğinin yol ayrımında “Emeğin Birliği” hareketi saflarında yer alan Kar, Hatay ve çevresindeki il ve ilçelerde emekçi halk mücadelelerinin örgütlenmesinde öncü rol oynadı. Nisan 1980’de askeri darbe yaklaşırken Türkiye Komünist Emek Partisi’nin (TKEP) "yeraltı"ndaki kuruluş kongresine Hatay delegesi olarak katıldı.

12 Eylül darbesinin ardından TKEP Genel Sekreteri Teslim Töre ile birlikte yurtdışına çıkan Kar, 1980’ler boyunca Filistin kurtuluş hareketi saflarındaki sosyalist örgütler ve Ortadoğu’nun diğer devrimci hareketleriyle ilişkiler geliştirdi, diplomatik faaliyetler yürüttü. Bu dönemde Filistin Haber Ajansı’nda (WAFA) gazeteci olarak çalıştı.

1993'te Türkiye’ye dönen Kar, 1994’te TKEP’e yönelik bir operasyonda gözaltına alındı ve yaklaşık üç yıl Sağmalcılar Cezaevinde tutuklu kaldı. Tahliyesinin ardından örgütlü mücadelesini ÖDP, SEH, SYKP, HDK, HDP ve DEM Parti saflarında kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Türkiye devrimci güçlerinin Ortadoğu’nun devrimci-ilerici örgütleriyle ilişkiler kurması ve sürdürmesinde önemli bir rol oynadı.

Bereket Kar, Antakya’nın çok dilli ve çok kültürlü yapısını canlandırma çabaları kapsamında “Antakya Kent Akademisi”ni kurdu ve başarılı çalışmalar yürüttü. Ayrıca, Edebiyatçılar Derneği Hatay Şubesi’nin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlenerek Arapça ve Türkçe edebiyatçıları bir araya getiren etkinliklere öncülük etti.

Kar, 2007 genel seçimlerinde Kürt Özgürlük Hareketi'nin Türkiye siyasetine müdahil olma hamleleri kapsamında Bin Umut Adayları listesinde “Hatay Emek, Barış ve Demokrasi Güç Birliği” platformunun bağımsız adayı olarak yer aldı. Hatay’daki farklı etnik ve dinsel toplulukları ortak bir demokratik ve sosyal mücadele zemininde birleştirme çabalarında etkili oldu.

Suriye’de 13 yıl süren ve vekalet savaşına dönüşen iç savaş sırasında, Suriye halkıyla ve ilerici politik güçlerle bağlarını sürdürerek göç ve göçmenlik sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı.

Ortadoğu konusundaki deneyimlerini, geniş ve güncel bilgilerini uzman bir gazeteci kimliğiyle birçok TV ve gazetede yaptığı programcılık ve yorumculuk pratiklerinde değerlendiren Kar, yaşamının sonuna kadar Antakya’nın tarihsel kimliğini ve devrimci karakterini kendi kişiliğinde yansıtan çok yönlü bir aydın ve dava insanı olarak mücadelesini sürdürdü.

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Bereket Kar için ilk anma töreni, SYKP ve DEM Parti’nin ortak düzenlemesiyle 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilecek. Ardından Antakya’da uğurlama töreniyla Kar’ın cenazesi, doğduğu Samandağ’ın Yeşilyazı Köyü’nde toprağa verilecek.

(AEK)