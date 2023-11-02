Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine 5’e 9 oy çokluğuyla karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Atalay hakkındaki hak ihlali kararının gerekçesini ise 27 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımladı.

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AYM, gerekçeli kararda Anayasa’nın 14. ve 83. maddelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmede bulundu ve Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal dosyalarına atıf yaptı.

Ancak Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “hak ihlali” kararının kendisinden kaynaklanmadığını belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

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"Anayasa ihlal edildi"

AYM’nin gerekçeli kararında davasına değindiği Enis Berberoğlu, Atalay dosyasını bianet’e değerlendirdi.

Berberoğlu, “AYM kararının uygulanmamasının hukukla hiçbir alakası yok” dedi.

Yargıtay’ın “yasama dokunulmazlığını” kapsayan Anayasa’nın 83. maddesinin “hiçe saydığını” belirten Berberoğlu, “bu durumun hukuk ile açıklanamayacağını” söyledi.

Berberoğlu, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesini ise “yok hükmünde” diye tanımladı: “Yargıtay dosyadan el çekti ve kapağını bir daha açamaz, bunu mahkeme de hukukçular da biliyor.”

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"AYM kararına uymayan başkan yükseldi"

Kendi davası ile ilgili süreci hatırlatan Berberoğlu, şöyle devam etti: “Ben, dosyamda AYM kararına direnen 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyet başkanını kararı uygulamadığı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet ettim. HSK de ‘Bu konuda işlem yapamam’ diye cevap verdi. Daha sonra bu mahkeme başkanı önce Adalet Bakan Yardımcılığı’na ardından HSK’den Sorumlu Bakan Yardımcılığı’na atandı.

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"Hukuku çiğneyenler bir de ödüllendiriliyorlar"

“Dosyamdaki AYM kararına uymayan üye hakim ise; şu an Can Atalay dosyasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı. Bütün bunlar elbette tesadüf değil. Böyle bir tabloda kararların hukuk göz önünde bulundurularak alındığını söylemeyiz.

“Hukuku çiğneyenler üstüne bir de ödüllendiriliyorlar, benim dosyamda olan buydu. Can Atalay dosyasındaki başkanın da kısa süre sonra ödüllendirildiğine tanık olabiliriz belki. Ancak bu hukuksuzlukları kabul etmemek ve normalleştirmemek gerekiyor.”

Berberoğlu dosyası, AYM kararı Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs 2015’te yayımlanan “MİT tırları” haberi üzerine Berberoğlu hakkında “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla davada açıldı. Berbeoğlu hakkında 14 Haziran 2017’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 25 yıl hapis cezası verildi ve Berberoğlu tutuklandı. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017’de bozuldu. Bozma kararında İstinaf Mahkemesi “Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını” belirtti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise “İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak” dosyayı iade etti. Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 13 Şubat 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtay’a gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi. Berberoğlu, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden milletvekili seçilince, yargılamanın durdurulması talebiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Başvuru 20 Temmuz'da reddedildi. Fakat Yargıtay 20 Eylül 2018'de Haziran seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen ve hala tutuklu bulunan Berberoğlu hakkında verilen cezanın infazının, yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durması istemini kabul etti ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine hükmetti. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunarak milletvekilliği düşürüldü, bir gün sonra gözaltına alındı ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkartıldı. AYM, 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi. Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına yönelik itiraz hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Mahkeme, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına karar vererek reddetti. AYM, Berberoğlu’nun, daha önceki hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı yeni başvuruya ilişkin kararında, geçmiş kararını yineledi. Oy birliğiyle ikinci kez “ihlal var” diyen Yüksek Mahkeme, karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. 8 Şubat 2021’de ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulması kararını açıkladı.

(RT)