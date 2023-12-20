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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 16:14
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 16:46
3 dk Okuma

Berat Albayrak, T24'e 150 bin TL'lik tazminat davası açtı

Berat Albayrak, daha önce erişime engellettiği T24'teki "Berat Bey'in arkadaşları kazandı, biz kaybettik” başlıklı yazıya tazminat dava açtı. Mehmet Yakup Yılmaz; Türkiye'nin 1,5 milyar dolar tazminata mahkum olduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden petrol sevkiyatını konu edinen yazıda Berat Albayrak'ın Powertrans isimli şirketin ortağı olduğunu anlatmıştı.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
Berat Albayrak, T24'e 150 bin TL'lik tazminat davası açtı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak; Mehmet Yakup Yılmaz’ın T24’teki “Berat Bey'in arkadaşları kazandı, biz kaybettik” yazısına tazminat davası açtı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Albayrak, yazıyı gerçek dışı diye nitelendirdi, yazının şeref ve haysiyeti zedeleyici olduğunu savundu.

Avukatı İsa Sinan Göktaş vasıtasıyla Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran Albayrak yazının kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğini iddia etti.

Albayrak, mahkemeye verdiği dilekçede Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) petrol taşıyan Powertrans şirketinin ortağı olmadığını belirtti. Yılmaz ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’dan 150 bin TL tazminat istedi.

Albayrak, yazının ardından da “kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla mahkemeye başvurarak İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden yazıya erişim engeli kararı çıkarttırmıştı.

Önderoğlu: Gazeteciler ekonomik baskı altında

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu davayla ilgili “Türkiye'de onlarca haberci her biri yüzbinlerce liralık ağır tazminat davalarının oluşturduğu ağır yük ve baskı altında kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor. Barış Pehlivan, Furkan Karabay, Ceren Sözeri bunlardan sadece birkaçı. Levent Gültekin, Baykar Şirketi yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'ın açtığı davadan mahkum edilmişti. En son, Karar gazetesi yazarı Akif Beki'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açtığı 250 bin TL’lik tazminat davasının reddedilmesi sevindirici olsa da bu tür davalar, gazetecilerin nasıl bir ekonomik baskı altında tutulduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Kürdistan petrolündeki bağlantıyı yazmıştı

Mehmet Yakup Yılmaz söz konusu yazıda Türkiye’nin Bağdat’tan izin almadan Kürdistan petrolünü taşıması nedeniyle Irak’a 1,5 milyar dolar tazminata mahkum olduğunu belirtmişti. Ardından da Berat Albayrak’ın Kürdistan’dan petrol taşıyan Powertrans adlı şirketin ortaklarından birisi olduğunu yazmıştı. Yazı şöyleydi:

Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararına göre Irak merkezî yönetimine 1 milyar 500 milyon ABD doları tazminat ödeyeceğiz.

Hepsi bu kadar değil, bu tutar için ayrıca faiz de ödememiz gerekecek. Yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye, Irak Merkezî Yönetimi'ne 3 milyar 500 milyon dolar civarında bir parayı tazminat olarak ödeyecek.

Gazeteci Tolga Tanış’ın ‘Potus ve Beyefendi’ adli kitabında yer alan belgelere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki petrolü taşıma işini 2011’den itibaren Powertrans adlı şirket üstlenmişti. Tanış’ın kitabında yer alan belgelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da Powertrans adlı şirketin ortaklarından görünüyordu.

Powertrans’ın koordinatörü Ekrem Keleş, Albayrak’ın dayısının oğluydu. Şirketin neredeyse bütün yöneticilerinin yolu bir dönem Berat Albayrak’ın yönettiği Çalık Holding’ten geçmişti. Powertrans 25 Mart 2011 günü kurulmuş ve 18 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Irak’tan petrol taşıma işinde ‘tekel’ halinde getirilmişti.

O günlerde Türkiye’nin ‘IŞİD petrolüne aracılık yapmakla’ suçlandığını da hatırlayalım. IKBY’nin, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan ham petrol ihraç etmek için Norveçli DNO adlı şirkete inşa ettirdiği 120 kilometrelik boru hattı Erbil’den, Yumurtalık’a ham petrol taşıyor. Bu borudan geçen ham petrol Irak’tan çıkışta Fishabur’da ölçüm istasyonuna geliyor. Burada Türk tarafında da bir ölçüm istasyonu bulunuyor. Merkezi hükümet görevlilerinin bulunmadığı bu ölçüm istasyonu Kuzey Irak Kürt petrolünde boru hattıyla yapılan vurgunun başlangıç noktası.

İddialara göre hattan geçen petrol miktarı düşük gösteriliyor ve Türkiye’deki son durakta da aynı işlem yapılıyor. Elde edilen kazanç da hem Türkiye’deki hem de Kuzey Irak Kürt bölgesindeki iş ortakları arasında pay ediliyor.

Bu bahiste kaybetmek ise Türk milletinin kaderi! Iraktan petrol kaçıran Kürt yönetimi kazanıyor. Barzani familyasının cepleri doluyor. Onların iş yaptığı Türk şirketinin hepsi ‘gizli’ sahipleri kazanıyor. Çuvalla götürüyorlar bile denilebilir. Bu beyler ticaret yapabilsinler diye vergilerimizden oluşan 3,5 milyar dolardan fazla bir parayı, ceza diye Irak Merkezi Yönetimi’ne ödeyeceğiz. Herkes kazandı, Türk milleti kaybetti.

Türkiye
ANKARA TAHKİM DAVASINI KAYBETTİ
Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza, Kerkük boru hattı kapandı
27 Mart 2023

(HA)

gazeteci yargılamaları berat albayrak t24 doğan akın mehmet yılmaz Mehmet Yakup Yılmaz
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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