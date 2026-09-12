Benzinin litre fiyatı 80 lirayı aştı

Benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapıldı. 12 Eylül itibarıyla geçerli olan artışın ardından İstanbul’da benzinin litresi 80 liranın üzerine çıktı.

Güncel fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 80,26, Anadolu Yakası’nda 80,12 liradan satılıyor. Fiyat Ankara’da 81,25, İzmir’de ise 81,52 liraya yükseldi. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

11 günde yaklaşık 6 liralık artış

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 1 Eylül’de 74,35 liraydı. Son zamla birlikte fiyat 11 günde 5,91 lira, yaklaşık yüzde 8 arttı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 89, Ankara ve İzmir’de 90 liranın üzerinde bulunuyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 88,98, Ankara’da 90,11, İzmir’de 90,38 liradan satılıyor.

Petrol 100 doların üzerine çıktı

Akaryakıttaki artış, küresel petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde geldi. Brent petrolün varil fiyatı 9 Eylül’de 100 doların üzerine çıktı. Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması, enerji altyapısı ve deniz taşımacılığına ilişkin risklerin artması küresel petrol arzına yönelik endişeleri büyüttü.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yavaşlaması ve petrol sevkiyatındaki düşüş de fiyatlardaki yükselişin nedenleri arasında gösteriliyor.

1 Ocak 2026’da yani İran-ABD savaşının hemen öncesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 53,15 TL, motorin 54,46 TL, LPG ise 29,03 TL idi. Aynı tarihte Ankara’da benzin 53,97 TL, motorin 55,43 TL; İzmir’de benzin 54,30 TL, motorin 55,76 TL seviyesindeydi.

(HA)