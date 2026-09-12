Benim için 80'ler ve 12 Eylül

Son günlerde sosyal medyada "80'lerde nasıl görünürdüm" şeklinde bir akım var. Yapay zeka uygulamaları insanların bu sorusu karşısında fotoğraflarını 80'li yıllardan saç modelleri, giyim tarzı, eski fotoğraf filmlerinin görüntülerine benzeterek yeni bir görsel derliyor. Yapay zeka uygulamalarının belirgin yanlarından biri size olumsuz yanıt vermekten pek hoşlanmamaları. Buna bir tür polyannacılık da denilebilir belki. O nedenle yeniden derlenen fotoğraflarda sokağa çıkan tanklar, idam sehpaları, cezaevleri, ölüm oruçları, grev yasaklamaları gibi 80'lerin belirgin özelliklerine rastlayamıyorsunuz. Bu yazının kapağı için istediğim düzenlemede bile bir kaç komut sonrası kapakta gördüğünüz görseli oluşturabildi. Altına da "temsili görsel" yazmayı ihmal etmedi.

bianet'in arşivinden 12 Eylül ve 80'ler dendiğinde ilk akle gelenleri derlemeye çalıştım. Elbette dediğim gibi bunlar ilk akla gelenler, daha nicesi var.

Türkiye'de 80'ler 12 Eylül ve ardılı ANAP iktidarı ile birlikte anıldı.

1980 yıllarının ortalarında ülkede sıkıyönetim olmasına rağmen her gün kulaktan kulağa yayılıyordu, "darbe geliyor" söylentisi. Bir cuma günü adet olduğu üzere tanklar sokağa çıktı. Zamanın tek kanalının yayıncısı TRT binasına gelen askerler 1 Nolu bildiriyi okuduğunda çoktan askerler sokakları kuşatmıştı.

12 EYLÜL YUVARLAK MASA Reha Mağden 12 Eylül'ü anlattırıyor

12 EYLÜL Sayılarla 12 Eylül Askeri Darbesi

Mavioğlu: 12 Eylül'le Hesaplaşma 12 Eylül'le Sınırlı Kalmaz

Erdal Eren, Ankara Yapı Meslek Lisesinde sınıfta kaldığı için öğrenciliğe devam eden sol görüşlü Erdal Eren, Halkın Kurtuluşu örgütünün üyesiydi. 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam edildi. 80'ler Türkiye'de yıllarca insanların kafasında 12 Eylül öncesi ve sonrası diye ayrılmıştır. 12 Eylül toplumsal muhalefet için sadece işkence, hapis ve gözaltında kayıp demekle sınırlı kalmadı. Darbeci Kenan Evren'in "Bir sağdan, bir soldan asın" talimatı sonrası peşpeşe geşen idamlar demekti 80'ler. 28 yıl sonra 12 Eylül 12 Eylül'de Üç İşçi 1 Mayıs'ı Kutladıkları İçin Asıldı

Diyarbakır 5 nolu bir korku imparatorluğunun önemli kalelerindendi 12 Eylül demek hapishane demekti, cuntacıların "karıştır-barıştır", itirafçılık, tek tip elbise uygulamalarının hatta HZİ Vakfı aracılığıyla Doktor Mengele tarzı ilaç deneylerinin yapıldığı yerlerdi. Diyarbakır 5 nolu Hapishane ise 12 Eylül'ün simge cezaevlerinden biriydi. Metris, Mamak hapishaneleri kadar işkencenin hüküm sürdüğü, Cezaevi komutanı Esat Oktay Yıldıran kadar, köpeği Co'nun da meşhur olduğu bir yerdi. ŞEYHMUS DİKEN'den Beş Nolu 12 Eylül'de de Okuldu! Esat Oktay Yıldıran kimdir? Hapishanede tutulanlardan biri de günümüz siyasetinin önde gelen isimlerinden Gültan Kışanak'tı 42 yıl 12 Eylül: Eşit miyiz?

Halit Narin, Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı Sermaye ise 12 Eylül'ü TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Halit Narin'in "Bugüne kadar işçiler güldü bizler ağladık, şimdi gülme sırası bizde." sözleri ile karşılamıştı. 29 YIL SONRA 12 EYLÜL DARBESİ "12 Eylül İnşa Edilmiş Bir Hayat Tarzıdır" Sermayenin önde gelen ismi Vehbi Koç ise darbenin önde gelen ismi Kenan Evren'e yazdığı mektupta Yakalanan anarşistlerin ve suçluların mahkemeleri uzatılmamalı ve cezaları süratle verilmelidir. Polis teşkilatını teçhiz ederek ve kuvvetlendirerek imkanlar genişletilmeli, gerekli kanunlar bir an önce çıkarılmalıdır. İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyecek olan kanunlar asgari hata ile çıkarılmalıdır. Bazı sendikaların Türk Devleti’ni ve ekonomisini yıkmak için bugüne kadar yaptıkları aşırı hareketler göz önünde bulundurulmalıdır. DİSK’in kapatılmış olmasından dolayı bir kısım işçiler, sendikal münasebetler yönünden bekleyiş içindedirler. Militan sendikacılar bu işçileri tahrik etmek ve faaliyeti devam eden sendikaların yönetim kadrolarına sızarak kendi davalarını devam ettirmek niyetindedirler. Bu durum bilinmeli, hazırlanacak kanunlarda gerekli tedbirler alınmalıdır. Komünist Parti’nin, solcu örgütlerin, Kürtlerin, Ermenilerin, birtakım politikacıların kötü niyetli teşebbüslerini devam ettirecekleri muhakkaktır, bunlara karşı uyanık olunmalı ve teşebbüsleri mutlaka engellenmelidir. Zatıalilerine ve arkadaşlarınıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Emrinize amadeyim. diyordu.