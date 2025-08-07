Bengisu Avcı "Okyanus 7'lisi"ni tamamladı: 14.5 saat akıntıya karşı yüzdüm

Dünyanın en zorlu açık su parkurlarından oluşan "Okyanus 7'lisi"ni tamamlayan Türkiye’den ilk sporcu olan Bengisu Avcı, Japonya'daki son etap olan Tsugaru Kanalı geçişini 14.5 saatte tamamladı. Bu tarihi başarıyla birlikte Avcı, Türk açık su yüzme tarihinde bir ilke imza attı.

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a konuşan Avcı, yarışın fiziksel ve zihinsel açıdan en zorlu parkur olduğunu belirterek, “14.5 saat boyunca akıntıya karşı yüzer mi insan? Ben yüzdüm” dedi.

19 kilometrelik Tsugaru Kanalı’nda yarış boyunca büyük zorluklar yaşadığını anlatan Avcı, yarışın ortasında moralini kaybettiğini ve bitiremeyeceğini düşündüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“İlk 8 saat yüzdükten sonra ‘Ne kadar kaldı’ diye sordum. ‘Daha 14 kilometre var’ dediler. Kanalın uzunluğu zaten 19 kilometre. O kadar performansa rağmen 50 dakika boyunca aynı yerde kaldığım, bir kulaç dahi yol alamadığım anlar oldu.”

Yarış sırasında yaşadığı kırılma noktasında moral kaybı yaşayan Avcı, eşi Egor’un gönderdiği bir mesajın kendisine yeniden güç verdiğini söyledi:

“Eşim aramış, mesajı gösterdiler. ‘İmkânsız gibi gözüküyor ama bir ihtimal var, yeter ki bu tempoya devam etsin’ yazıyordu. Mesajı gördüğüm an ‘Vardır bir bildiği’ dedim. Öyle bir güvenim var kendisine. Beni mücadeleye o bağladı.”

Avcı, kendisiyle aynı anda yüzen Avustralyalı ve İngiliz sporcuların yarıştan çekilmesi üzerine hakemlerin, onun da parkuru tamamlayamayacağını düşündüğünü aktardı:

“Dal fark etmeksizin her spor ‘erkek egemen’ görülüyor. Favori gösterilen sporcular yarış dışı kalınca hakemler, benim de başaramayacağımı düşünmüş. Hatta beni de sudan çıkarmayı planlamışlar. Onları başarabileceğimize inandırmak zorunda kaldık.”

Avcı, başarıyı sadece kendi azmiyle değil, aynı zamanda ekibinin desteğiyle kazandığını vurguladı. Çevirmeni Taka, spor psikoloğu Dr. Seran Akıncı ve fizyoterapisti Aslı Vural, yarış boyunca tekneden tempoyu tuttu.

Okyanus 7’lisi nedir? Okyanus 7’lisi, dünyanın en zorlu yedi açık su yüzme parkurunu kapsayan bir açık deniz yüzme serisidir. Bu parkurlar arasında Manş Denizi, Catalina Kanalı, Kuzey Kanalı, Molokai Kanalı, Cook Boğazı, Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Kanalı yer alır. Bu seriyi tamamlayan sporcular dünyada nadir bir başarıya imza atmış kabul edilir.

(EMK)