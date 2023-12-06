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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 09:27
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 09:30
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"Ben Frida Kahlo" oyunu Bodrum'da izleyiciyle buluşuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kendi sahnelediği oyunlar dışında, Türkiye’de büyük beğeni almış konuk oyunlarla da izleyiciyi buluşturmaya devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/ben-frida-kahlo-otoportre-oyunu-bodrum-da-izleyiciyle-bulusuyor.jpg

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bambu Tiyatro'nun Türkiye genelinde büyük ilgi gören oyunu "Ben Frida Kahlo: Otoportre" ile tiyatroseverleri buluşturuyor.

8 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi/Nurol Kültür Merkezi Oasis AVM’de Ankara'nın sevilen tiyatro topluluğu Bambu Tiyatro, “Ben Frida Kahlo: Otoportre” oyununu sahneleyecek. 

Ahmet Yapar'ın kaleme aldığı Ozan Demircioğlu'nun yönettiği biyografik oyun, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ev sahipliğinde ücretsiz olarak oynanacak.

Frida Kahlo'nun Meksika'da düzenlediği ilk ve son resim sergisinde geçen oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatmanur İsmailçebi Bahadır, Frida Kahlo karakterini canlandırarak izleyicilere Frida'nın yaşam öyküsünü kendi ağzından aktaracak.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek oyunda seyircilerin 0 (252) 363 83 00 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kendi sahnelediği oyunlar dışında, Türkiye’de büyük beğeni almış konuk oyunlarla da izleyiciyi buluşturmaya devam edecek.

(EMK)

Frida Kahlo tiyatro bodrum belediyesi Feminist Frida Kahlo
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