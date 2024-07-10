Bellingcat: Ukrayna'daki çocuk hastanesi Rusya füzesiyle vuruldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’ne 8 Temmuz’da yapılan saldırıda en az üç çocuk hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Ancak enkaz altında kalanların olması nedeniyle ölü ve yaralıların tam sayısı bilinmiyor.

Saldırının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya yanlısı sosyal medya hesapları, hastanenin Ukrayna’ya ait (ABD yapımı) hava savunma füzesiyle vurulduğunu öne sürdü.

Doğruluk kontrolü ve açık kaynak istihbaratı konusunda uzmanlaşmış, Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve füzenin üç boyutlu modeli üzerinden mühimmatın Rusya’ya ait ‘Kh-101’ seyir füzesi olduğunu tespit etti.

Füzenin ABD yapımı ‘AIM-120’ olduğu yönündeki iddiaları da araştıran Bellingcat, buna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Araştırmanın sonucunda varılan bu çıkarımın, Oslo Üniversitesi’nde çalışan füze teknolojisi uzmanı Fabian Hoffman ve Kaliforniya’da bulunan Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde çalışan nükleer silahlar ve füze uzmanı Dr. Jeffrey Lewis’in analizleriyle de örtüştüğü belirtildi.

Füze saldırısı görüntülerinin analizi

Saldırıdan kısa bir süre sonra, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden paylaşılan bir videoda, füzenin temas anı ve öncesinde havadaki seyri açıkça gözüküyor.

Bellingcat tarafından yapılan araştırmada, bu görüntüler kullanılarak füzenin tanımlanmasında yardımcı olabilecek özellikler tespit edildi. Bunlar arasında füzenin arkasındaki jet motorları ve ortasında bulundan iki kısa kanat gibi özellikler listelendi.

“Bunlar, Rusya ordusu tarafından kullanılan Kh-101 seyir füzesinin belirgin özellikleridir” diyen Bellingcat, hastaneye isabet eden füzenin ekran görüntüsü ile ‘Kh-101’ seyir füzesinin üç boyutlu modelini karşılaştırdı.

Kaynak: Michael Sheldon/Telegram

Füze kalıntıları bulundu

Bellingcat ayrıca, saldırıdan sonra Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından paylaşılan görüntülere de yer verdi. Görüntülerden elde edilen detaylara göre, füze parçaları Rusya yapımı ‘Kh-101’ seyir füzesine aitti.

Kaynak: Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri/Telegram

Ancak raporda, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından paylaşılan bu görüntülerin coğrafi konum belirlemesinin yapılamadığı ve bu sebeple füze parçalarının olay yerinde bulunduğunu doğrulayan kesin görüntüler olamayacağı da belirtildi.

Kaynak: Gazeta.ua/Reuters

Gazeta.UA ve Reuters tarafından yayımlanan olay yeri görüntülerine de dikkat çeken Bellingcat, bunlar sayesinde coğrafi konum belirlemesinin yapılabildiğini ve SBU tarafından paylaşılan mühimmat fotoğraflarıyla eşleşmenin sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Gazeta.ua/Reuters

ABD füzesi iddialarının çürütülmesi

Bellingcat, saldırının ardından Rusya yanlısı bazı sosyal medya hesaplarının, füzenin ABD yapımı ‘AIM-120’ olduğu yönündeki iddialarını da test etti.

‘AIM-120’ füzesinin üç boyutlu modelini hastaneye isabet eden füzenin görüntüleriyle karşılaştıran Bellingcat, ABD yapımı füzenin ön kanatçıklarının eşleşmediğini ve ‘AIM-120’nin burun kısmının, hastane saldırısı videosundaki füzenin burnundan çok daha keskin olduğunu belirtti. En belirgin farkın ise iki füzenin arka kısımlarındaki jet motorlarının eşleşmemesi olduğuna dikkat çekildi.

(Soldan sağa) ‘Kh-101’ füzesinin üç boyutlu modeli, hastaneyi vuran füzenin görüntüsü ve ‘AIM-120’ füzesinin üç boyutlu modeli. (Kaynak: Michael Sheldon/Telegram)

(TKY/VC)