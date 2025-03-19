"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yüzü aşkın kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen binlerce kişi Saraçhane’deki İBB binası önünde toplandı.
İBB Saraçhane binası önünde yüzlerce kişi İmamoğlu’na destek için toplandı.— bianet (@bianet_org) March 19, 2025
📹: @alidnc4 pic.twitter.com/lysv1B52Gu
Yurttaşlar, sabah saatlerinden itibaren Saraçhane’ye gelmeye başlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in akşam 20.30’da Saraçhane’de toplanma çağrısının ardından kalabalık her geçen saat arttı.
📢 CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasının ardından, İBB Saraçhane binası önündeki yurttaşlar “Sokağa” sloganları attı.— bianet (@bianet_org) March 19, 2025
📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/luU8CSMrys
İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen yurttaşlar, sık sık “Diktatör Tayyip” “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil” “Hırsız sarayda, İstanbul sokakta”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.
İBB Saraçhane binası önünde toplanma sürüyor.— bianet (@bianet_org) March 19, 2025
🗣️ Yurttaşlar “Hırsız sarayda, İstanbul sokakta” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıyor.
📹 Video: Ümmü Gülsüm Sülün pic.twitter.com/0yzXxTBwUV
Eyleme çok sayıda siyasi parti ve siyasetçi katıldı. CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları sabah saatlerinden itibaren İBB binasında yer aldı.
Eyleme katılan yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararını bianet’e değerlendirdi.
“Hukukun olmadığı ülkede hukuk okuyorum” diyen 18 yaşındaki genç şöyle konuştu:
“Her yerde bir hukuksuzluk var. Anayasa ihlal ediliyor. Her gün biri tutuklanıyor, yarın kim tutuklanacak bilmiyoruz. Belki burada olduğumuz için biz bile tutuklanabiliriz. Biz bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Bunu bize yaşatan hükümetle gençliğimizi geçirmek istemiyoruz.”
Taksim’de yaşayan ve tek başına “Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız” demek için Saraçhaneye gelen yurttaş, “Adalet için buradayım. Hukuk diye bir şey kalmadı. Herkesin hakkı için mücadele etmemiz gerekiyor. Halkın tepkisi her şeyi düzeltebilir” diye konuştu.
Zeytinburnu’ndan sabah saatlerinde İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye gelen emekli yurttaş ise “Ülke bitmiş durumda. Ekonomi, yargı bitmiş. Memleket, freni patlamış kamyon gibi gidiyor” dedi.
Emekli maaşı ile geçinemediğini, yemek yemeye parasının kalmadığını söyleyen yurttaş, “Ülkenin en önemli sorunu geçim derdi iken bu hukuksuzluklarla uğraşılmasına dayanamıyorum” dedi.
Yurttaş, “Durumun düzeleceğini de düşünmüyorum. Burada binlerce kişi olduğunu biliyorlar ama umursamıyorlar” diye devam etti. Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar sokaklarda olacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.
Eylem, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel’in konuşmalarıyla son buldu.
(AD)