"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"

“Hukukun olmadığı ülkede hukuk okuyorum” diyen 18 yaşındaki genç şöyle konuştu:

“Her yerde bir hukuksuzluk var. Anayasa ihlal ediliyor. Her gün biri tutuklanıyor, yarın kim tutuklanacak bilmiyoruz. Belki burada olduğumuz için biz bile tutuklanabiliriz. Biz bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Bunu bize yaşatan hükümetle gençliğimizi geçirmek istemiyoruz.”