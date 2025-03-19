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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 23:34
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 00:03
1 dk Okuma

"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"

"Hukukun olmadığı ülkede hukuk okuduğunu söyleyen genç, "Her gün biri tutuklanıyor, belki burada olduğumuz için biz bile tutuklanabiliriz. Biz bu korkuyla yaşamak istemiyoruz" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"
Fotoğraf ve videolar Ali Dinç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yüzü aşkın kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen binlerce kişi Saraçhane’deki İBB binası önünde toplandı.

Yurttaşlar, sabah saatlerinden itibaren Saraçhane’ye gelmeye başlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in akşam 20.30’da Saraçhane’de toplanma çağrısının ardından kalabalık her geçen saat arttı.

İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen yurttaşlar, sık sık “Diktatör Tayyip” “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil” “Hırsız sarayda, İstanbul sokakta”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Eyleme çok sayıda siyasi parti ve siyasetçi katıldı. CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları sabah saatlerinden itibaren İBB binasında yer aldı.

Eyleme katılan yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararını bianet’e değerlendirdi.

Görseli Büyüt

“Hukukun olmadığı ülkede hukuk okuyorum” diyen 18 yaşındaki genç şöyle konuştu:

“Her yerde bir hukuksuzluk var. Anayasa ihlal ediliyor. Her gün biri tutuklanıyor, yarın kim tutuklanacak bilmiyoruz. Belki burada olduğumuz için biz bile tutuklanabiliriz. Biz bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Bunu bize yaşatan hükümetle gençliğimizi geçirmek istemiyoruz.”

Görseli Büyüt

Taksim’de yaşayan ve tek başına “Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız” demek için Saraçhaneye gelen yurttaş, “Adalet için buradayım. Hukuk diye bir şey kalmadı. Herkesin hakkı için mücadele etmemiz gerekiyor. Halkın tepkisi her şeyi düzeltebilir” diye konuştu.

Görseli Büyüt

Zeytinburnu’ndan sabah saatlerinde İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye gelen emekli yurttaş ise “Ülke bitmiş durumda. Ekonomi, yargı bitmiş. Memleket, freni patlamış kamyon gibi gidiyor” dedi.

Emekli maaşı ile geçinemediğini, yemek yemeye parasının kalmadığını söyleyen yurttaş, “Ülkenin en önemli sorunu geçim derdi iken bu hukuksuzluklarla uğraşılmasına dayanamıyorum” dedi.

Yurttaş, “Durumun düzeleceğini de düşünmüyorum. Burada binlerce kişi olduğunu biliyorlar ama umursamıyorlar” diye devam etti. Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar sokaklarda olacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Eylem, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel’in konuşmalarıyla son buldu.

(AD)

Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı
DİLEK İMAMOĞLU HALKA SESLENDİ
Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı
19 Mart 2025
Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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