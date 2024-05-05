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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2024 13:11
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Belgeselci Kesik'in gözaltı süresi üçüncü defa uzatıldı

Kesik'in savunmanlığını üstlenen MLSA Hukuk Birimi, belgeselcinin ifadesinin hala alınmadığını, bugün alınıp alınmayacağının bilinmediğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Belgeselci Kesik'in gözaltı süresi üçüncü defa uzatıldı

Belgesel sinemacı, görüntü yönetmeni Koray Kesik’in gözaltı süresi üçüncü defa 24 saatliğine uzatıldı.

Kesik, üç gündür gözaltında tutuluyor. 

Arkadaşları, Belgeselci Koray Kesik’in serbest bırakılmasını istedi
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4 Mayıs 2024

Kesik'in savunmanlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belgeselcinin ifadesinin hala alınmadığını, bugün alınıp alınmayacağının bilinmediğini bildirdi. 

Açıklama şöyle:

"2 Mayıs gecesi gözaltına alınan Kesik'in bugün gözaltındaki üçüncü günü. 24 saatlik avukatla görüş yasağının bitmesinin ardından MLSA Hukuk Birimi'nden Av. Fatih Aydın ile görüşen Kesik'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasında Kesik'e yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi bulunmuyor. Kesik'in belgesel çalışmalarını içeren dijital materyallerine el kondu. MLSA Hukuk Birimi, gizlilik ve el koyma kararları ile gözaltı kararına itiraz etti. MLSA Hukuk Birimi, Kesik'e destek olmak üzere İzmir'de hazır bulunuyor."

Koray Kesik kimdir?

1971 yılında Giresun’da doğdu ve kariyerine 1993 yılında VTR Araştırma Yapım Yönetim şirketinde asistan olarak başladı. Belgesel, sözlü tarih, tanıtım filmi ve reklam filmleri alanında geniş bir deneyime sahip. 2008 yılından itibaren bağımsız olarak farklı yönetmenlerle belgesel filmlerde görüntü yönetmenliği yapmaya devam ediyor.(AÖ)

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