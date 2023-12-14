Belgesel filmler Diyarbakır ve Van’a konuk oluyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, İzmir’in ardından Diyarbakır ve Van’a konuk oluyor.

Odağında insan ve insan hakları olan Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda belgesel film 15-17 Aralık tarihleri arasında izleyicilerle buluşurken, yönetmenlerle söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Program ve filmler hakkında ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz.

Bu sene “işkence ve kötü muamele yasağı” temasıyla gerçekleştirilen TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Fransız Kültür Merkezi ile ortak gerçekleştiriliyor. Gösterimlerin adresi Diyarbakır’da Mordem Sanat Merkezi, Van’da da Van Barosu olacak.

Çevrimiçi ve beyaz perdede

Film Günleri kapsamında 17 Aralık 2023 tarihine kadar tihvbelgeselfilm.org adresinde çevrimiçi (online) olarak gösterimde yer alan filmlerin yanı sıra, çevrimiçi gösterimde yer almayan “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri”, “Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı”, “Rodakis’i Ararken” ve “Suriye’nin Kayıp Ruhları” filmleri Diyarbakır ve Van programında gösterilecek.

12’si Türkiye’den 25 film

TİHV 14. Belgesel Film Günleri, farklı insan hakları sorunlarına farklı bakış açılarıyla objektif tutan 12’si Türkiye’den, toplam 25 seçme belgesel filmi bir araya getiriyor.

Çevrimiçi gösterimde yer alan filmler 17 Aralık 2023 gece yarısına kadar tihvbelgeselfilm.org adresinden ücretsiz izlenebilecek.

Dağıtımcı ve yapımcı şirketler ile yapılan anlaşmalar gereği programda yer alan ülke dışında üretilmiş filmler yalnızca Türkiye’deki izleyicilere açık ve izleyici kontenjanları 250 kişi ile sınırlı olacak, kontenjanlar dolunca filmler gösterime kapanacak.

TİHV’den belgesel bereketi

(AS)