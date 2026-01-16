TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 16.01.2026 14:56 16 Çile 2026 14:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.01.2026 15:04 16 Çile 2026 15:04
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Belgefîlma “Kirasê ji Agir” a li ser jiyana Xalid Begê Cibirî wê li Stenbolê bê pêşandan

Belgefîlma bi navê “Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî” di 16:30ê 18ê Kanûna Paşîn de li Sînemaya Beyogluya Stenbolê wê bê pîşandan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Belgefîlma bi navê “Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî” ya behsa jiyan û têkoşîna Xalid Beg dike wê di 18ê Kanûna Paşîna 2026an de li Stenbolê bê pîşandan.

Xalid Beg yek ji pêşengên girîng ê têkoşîna netewî a Kurd e. Belgefîlm jiyan, çalakiyên polîtîk û pêvajoya beriya darvekirina Xalid Begê Cibrî a di sala 1925an de li xwe digire. Her weha di belgefîlmê de bi belgeyên arşîvan, tomarên malbatê û lêkolînên dîrokî yên serzarî behsa Xalid Begê tê kirin.

Her weha di belgefîlmê de arşîva malbatê ya berfireh a ku neviyê Xalid Begê Cibrî, Kasim Demiralp saz kiriye wekî çavkaniyek bingehîn tê bikaranîn.

Belgefîlm li Amed, Bedlîs, Mûş, Varto, Çewlîg, Erzirom, Stenbol û Almanyayê hatî kişandin.

Belgefîlm 93 xulek e û derhêneriya wê Kerem Tekoglû(Keremo) kiriye. Her weha belgefîlm bi çêkeriya malbatê hatiye amadekirin û teknîkên hişê çêkirî jî di belgefîlmê de hatiye bikaranîn.

Galaya belgefîlmê wê bi piştgiriya ÎBB Mîras, ÎBB Kultur û Sînemaya Beyoğlu were çêkirin. Gala dê bi kokteylekê saet di 16:30an de dest pê bike; piştî pêşandanê saet di 17:15an de, dê bi beşdariya ekîba belgefîlmê, lêkolîner û endamên malbatê gotûbêjek were lidarxistin.

Peyama vexwendinê a ekîba belgefîlmê weha ye:

Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî

Di salvegera 100emîn a îdamkirina Xalid Begê Cibrî de, em bi serbilindî û şanazî wî, heval û hogirên wî û Cemiyeta Azadî bi belgefîlmekê bi bîr tînin.

Belgefîlma bi navê “Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî” jiyan, raman û têkoşîna wî bi belge û şahidiyan radixe ber çavan û dîrokeke zindî û keftûlefteke berdewam ya sed salan pêşkêş dike.

Bi boneya xwedîderketin, zindîkirin û watedarkirina mîrateya wî, em we vedixwînin galaya vê belgefîlmê. Hatin û teşrîfkirina we dê me gelek şad û şanaz bike.

📅 Dîrok: 18ê Kanûna Paşîn, Yekşem
🕒 Demjimêr: 16.30
📍 Cih: Sînemaya Beyoglûyê

