Belgefîlma “Kirasê ji Agir” a li ser jiyana Xalid Begê Cibirî wê li Stenbolê bê pêşandan

Belgefîlma bi navê “Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî” ya behsa jiyan û têkoşîna Xalid Beg dike wê di 18ê Kanûna Paşîna 2026an de li Stenbolê bê pîşandan.
Xalid Beg yek ji pêşengên girîng ê têkoşîna netewî a Kurd e. Belgefîlm jiyan, çalakiyên polîtîk û pêvajoya beriya darvekirina Xalid Begê Cibrî a di sala 1925an de li xwe digire. Her weha di belgefîlmê de bi belgeyên arşîvan, tomarên malbatê û lêkolînên dîrokî yên serzarî behsa Xalid Begê tê kirin.
Her weha di belgefîlmê de arşîva malbatê ya berfireh a ku neviyê Xalid Begê Cibrî, Kasim Demiralp saz kiriye wekî çavkaniyek bingehîn tê bikaranîn.
Belgefîlm li Amed, Bedlîs, Mûş, Varto, Çewlîg, Erzirom, Stenbol û Almanyayê hatî kişandin.
Belgefîlm 93 xulek e û derhêneriya wê Kerem Tekoglû(Keremo) kiriye. Her weha belgefîlm bi çêkeriya malbatê hatiye amadekirin û teknîkên hişê çêkirî jî di belgefîlmê de hatiye bikaranîn.
Galaya belgefîlmê wê bi piştgiriya ÎBB Mîras, ÎBB Kultur û Sînemaya Beyoğlu were çêkirin. Gala dê bi kokteylekê saet di 16:30an de dest pê bike; piştî pêşandanê saet di 17:15an de, dê bi beşdariya ekîba belgefîlmê, lêkolîner û endamên malbatê gotûbêjek were lidarxistin.
Peyama vexwendinê a ekîba belgefîlmê weha ye:
Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî
Di salvegera 100emîn a îdamkirina Xalid Begê Cibrî de, em bi serbilindî û şanazî wî, heval û hogirên wî û Cemiyeta Azadî bi belgefîlmekê bi bîr tînin.
Belgefîlma bi navê “Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî” jiyan, raman û têkoşîna wî bi belge û şahidiyan radixe ber çavan û dîrokeke zindî û keftûlefteke berdewam ya sed salan pêşkêş dike.
Bi boneya xwedîderketin, zindîkirin û watedarkirina mîrateya wî, em we vedixwînin galaya vê belgefîlmê. Hatin û teşrîfkirina we dê me gelek şad û şanaz bike.
📅 Dîrok: 18ê Kanûna Paşîn, Yekşem
🕒 Demjimêr: 16.30
📍 Cih: Sînemaya Beyoglûyê
