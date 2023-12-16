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HABER
Yayın Tarihi: 16 Aralık 2023 11:53
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2023 12:10
2 dk Okuma

Beledna Hafıza Haritası yayında

“Hatay ile bağ kurmuş herkesin hatıralarını paylaşıp şehrin arşivini oluşturacağı katılımcı çevrimiçi bir hafıza mekanı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/16/beledna-hafiza-haritasi-yayinda.jpg

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın, özellikle de tarih kent Antakya’nın mekânsal hafızasını yaşatmak amacıyla “Beledna Hafıza Haritası” adlı çevrimiçi harita projesi hayata geçirildi.

Arapça bir kelime olan “beledna”, Türkçede “memleketimiz” anlamına geliyor.

Beledna Hafıza Haritası’nın proje geliştirme ekibinde Gözde Aydın, Nurbanu Hüsrevoğlu, Anıl B. Poyrazoğlu yer alırken, haritanın tasarımı Tolga Kütükçü tarafından yapıldı. Projeye katkı sunan diğer isimler şöyle:

  • Referans: Hazal Doğruel - Hilal Güleryüz - Hilal İpek
  • Moderasyon: Rana Aytar - Burçin Ertokuş
  • Teşekkürler: Nehna Ailesi, Esril Bayrak, Rafael Coelho, Jaklin Guner, Çiğdem Mater, Tamar Nalcı, Tuğçe Tezer

“Amaç, memleketimizin canlı hafızasını oluşturmak”

Haritayı, “katılımcı çevrimiçi bir hafıza mekanı” olarak niteleyen proje ekibi, amaçlarını ise şöyle açıkladı:

“Duyguların, anıların ve öykülerin birbirine dokunduğu bir dijital dünya. Bu dünya, Hataylıların yanı sıra bu şehre adım atmış herkesin hatıralarını bir araya getirerek belednanın, yani memleketimizin canlı hafızasını oluşturmayı hedefliyor.

Burada amacımız, şehirle bir şekilde bağ kuranların katkı sunduğu bir arşiv oluşturarak, şehrin yaşadığı yıkım ve yeniden inşanın yarattığı mekansal hafıza kaybına bir nebze de olsa engel olmak. Kullanıcılar, harita üzerinde dolaşırken diledikleri yeri işaretleyecek, o yerlere yazılar ve görseller ekleyerek kişisel hikayelerini paylaşacaklar.

Böylece oluşacak bu benzersiz arşiv, Hatay'ın sadece bir felaket coğrafyası değil, aynı zamanda bir dizi yaşanmışlıkla, biraradalıkla, farklılıkla ve mücadeleyle var olmaya devam eden bir mekan olduğunu, bu şehre dair anlatacakları olanlardan dinleyeceğimiz bir hikayeye dönüşecek.”

Beledna Hafıza Haritası’nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları:

(VC)

6 Şubat depremleri hatay Antakya mekansal hafıza
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5 Aralık 2023
/haber/antakya-plansiz-katilimsiz-projeci-bir-yaklasimla-yeniden-insa-edilemez-288857
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2 Aralık 2023
/haber/antakyali-yonetmen-aktepe-yuregimdeki-yarayi-iyilestiremiyorum-288743
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/haber/turkiye-genelinde-ilk-defa-bir-yerlesim-yeri-rezerv-bolge-ilan-ediliyor-288546
Hataylılar Ankara’dan seslendi: "İktidara rağmen kentimizi hep birlikte inşa edeceğiz"
6 Ekim 2023
/haber/hataylilar-ankaradan-seslendi-iktidara-ragmen-kentimizi-hep-birlikte-insa-edecegiz-285949
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Ezgi Aysever: Özüne sahip çıkarak kentimizi yeniden inşa edebiliriz
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/yazi/ezgi-aysever-ozune-sahip-cikarak-kentimizi-yeniden-insa-edebiliriz-280440
ANTAKYA’DA ‘RİSKLİ ALAN’ İLANI
Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı
6 Nisan 2023
/haber/doc-dr-koksal-surdaki-gibi-yeni-insa-sureci-icin-zemin-hazirlandi-276913
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