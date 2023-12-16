Beledna Hafıza Haritası yayında

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın, özellikle de tarih kent Antakya’nın mekânsal hafızasını yaşatmak amacıyla “Beledna Hafıza Haritası” adlı çevrimiçi harita projesi hayata geçirildi.

Arapça bir kelime olan “beledna”, Türkçede “memleketimiz” anlamına geliyor.

Beledna Hafıza Haritası’nın proje geliştirme ekibinde Gözde Aydın, Nurbanu Hüsrevoğlu, Anıl B. Poyrazoğlu yer alırken, haritanın tasarımı Tolga Kütükçü tarafından yapıldı. Projeye katkı sunan diğer isimler şöyle:

Referans: Hazal Doğruel - Hilal Güleryüz - Hilal İpek

Hazal Doğruel - Hilal Güleryüz - Hilal İpek Moderasyon: Rana Aytar - Burçin Ertokuş

Rana Aytar - Burçin Ertokuş Teşekkürler: Nehna Ailesi, Esril Bayrak, Rafael Coelho, Jaklin Guner, Çiğdem Mater, Tamar Nalcı, Tuğçe Tezer

“Amaç, memleketimizin canlı hafızasını oluşturmak”

Haritayı, “katılımcı çevrimiçi bir hafıza mekanı” olarak niteleyen proje ekibi, amaçlarını ise şöyle açıkladı:

“Duyguların, anıların ve öykülerin birbirine dokunduğu bir dijital dünya. Bu dünya, Hataylıların yanı sıra bu şehre adım atmış herkesin hatıralarını bir araya getirerek belednanın, yani memleketimizin canlı hafızasını oluşturmayı hedefliyor.

Burada amacımız, şehirle bir şekilde bağ kuranların katkı sunduğu bir arşiv oluşturarak, şehrin yaşadığı yıkım ve yeniden inşanın yarattığı mekansal hafıza kaybına bir nebze de olsa engel olmak. Kullanıcılar, harita üzerinde dolaşırken diledikleri yeri işaretleyecek, o yerlere yazılar ve görseller ekleyerek kişisel hikayelerini paylaşacaklar.

Böylece oluşacak bu benzersiz arşiv, Hatay'ın sadece bir felaket coğrafyası değil, aynı zamanda bir dizi yaşanmışlıkla, biraradalıkla, farklılıkla ve mücadeleyle var olmaya devam eden bir mekan olduğunu, bu şehre dair anlatacakları olanlardan dinleyeceğimiz bir hikayeye dönüşecek.”

Beledna Hafıza Haritası’nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları:

(VC)