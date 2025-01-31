Belediyeler, TTB ve çevre örgütlerinden Afşin-Elbistan’a dava

Afşin-Elbistan’daki kömürlü termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için Elbistan, Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TEMA Vakfı ve Greenpeace Türkiye, bölge halkıyla birlikte dava açtı.

Ayrı ayrı açılan davalarda, Afşin-Elbistan’da hâlihazırda faaliyet gösteren santrallerin çevre ve halk sağlığına verdiği zararlar vurgulanarak iki yeni ünitenin söz konusu olumsuz etkileri daha da artıracağı belirtildi.

Maraş’ta 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşayan bölge halkı, Afşin-Elbistan A ve B Santrallerinin zaten 8 ünitesi bulunduğunu ve toplamda 2795 MW kapasiteyle büyük bir kirlilik yükü oluşturduğunu ifade ediyor. Ancak Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne, toplam 688 MW kapasiteli 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 Aralık 2024’te yeni bir termik santral büyüklüğünde olan bu ek üniteler için “ÇED Olumlu” kararı verdi.

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“Afşin-Elbistan daha fazla kirliliği kaldıramaz”

Yerel yönetimler, çevre örgütleri ve bölge halkının, bölgenin daha fazla kirliliği kaldıramayacağına dikkat çektiği görüşleri şöyle:

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz: “Elbistan depremden sonra ayağa kalkmaya çalışırken, bir yandan da havamıza, suyumuza ve tüm canlılara zarar veren santrallerle mücadele ediyoruz. Bakanlık’ın ‘ÇED Olumlu’ kararı verdiği 2 üniteye karşı Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri ile birlikte davamızı açtık. Burada hem hukuki olarak hem de halkla mücadelemizi yürüteceğiz. Bundan yıllar sonra çocuklarımıza Elbistan’ı bırakırken çevreyi kirleten sermaye sahiplerinin kazandığı bir dava değil, Elbistanlıların kazandığı bir süreç olmasını temenni ediyoruz.”

Davacılardan Mehmet Dalkanat: “40 yıldır tarımımızı bitiren sağlığımızı elimizden alan bu santrallerden davacıyız. Bölgemizde ne bir salkım üzüm kaldı, ne de hayvancılık. Doktorlar burada yaşayanları ciğerlerinden tanıyor artık. Buraya kurulmak istenen Afşin C santralini yaptırmadık, bilirkişi burada kamu yararı görmedi. Bu ek üniteleri de yaptırmayacağız. Bölgemiz bir santrali daha kaldıramaz. Yeni teknoloji olacakmış da temiz olacakmış, yeryüzünde temiz kömürlü termik santral diye bir şey yok. Biz torunlarımıza kömürün tozunu değil, verimli ovaları miras bırakmak istiyoruz.”

TEMA Vakfı: “Ek ünitelerin yer alacağı arazi, zemin yapısı baz alındığında tarla niteliğindedir ve bu nedenle yalnızca tarımsal faaliyetler için kullanılmalıdır. Santral sahasına çok yakın bir mesafede tarımsal alanlar mevcut. Bölgede yapılmış birçok bilimsel çalışma, termik santrallerin toprakta ve bitkilerde ağır metal birikimine neden olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu proje nedeniyle büyük ova koruma alanı olan tarım arazisinin sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile yaklaşık 6 km daraltıldı. İklim krizi nedeniyle tarımsal üretimde verimin düşmesi, kuraklık ve gıda krizi sorunları söz konusuyken tarla niteliğindeki toprakların kaybı düşünülemez.

Proje alanına yaklaşık 14 km mesafede Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olan Binboğa Dağları bulunuyor. ÖDA’lar hassas ve benzersiz doğal alanları içerir. Binboğa Dağları da zengin bitki çeşitliliği ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor ve mutlaka korunması gerekiyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali ek ünitelerine karşı doğayı, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.” (TY)