ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 10:52
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 10:55
3 dk Okuma

Belediyeler, TTB ve çevre örgütlerinden Afşin-Elbistan’a dava

Davacılardan Mehmet Dalkanat: “Bölgemizde ne bir salkım üzüm kaldı, ne de hayvancılık. Doktorlar burada yaşayanları ciğerlerinden tanıyor artık.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Belediyeler, TTB ve çevre örgütlerinden Afşin-Elbistan’a dava
Fotoğraf: Kerem Yücel, CAN Europe

Afşin-Elbistan’daki kömürlü termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için Elbistan, Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TEMA Vakfı ve Greenpeace Türkiye, bölge halkıyla birlikte dava açtı.

Ayrı ayrı açılan davalarda, Afşin-Elbistan’da hâlihazırda faaliyet gösteren santrallerin çevre ve halk sağlığına verdiği zararlar vurgulanarak iki yeni ünitenin söz konusu olumsuz etkileri daha da artıracağı belirtildi.

Maraş’ta 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşayan bölge halkı, Afşin-Elbistan A ve B Santrallerinin zaten 8 ünitesi bulunduğunu ve toplamda 2795 MW kapasiteyle büyük bir kirlilik yükü oluşturduğunu ifade ediyor. Ancak Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne, toplam 688 MW kapasiteli 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 Aralık 2024’te yeni bir termik santral büyüklüğünde olan bu ek üniteler için “ÇED Olumlu” kararı verdi.
Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu
Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu
7 Ocak 2025

“Afşin-Elbistan daha fazla kirliliği kaldıramaz”

Yerel yönetimler, çevre örgütleri ve bölge halkının, bölgenin daha fazla kirliliği kaldıramayacağına dikkat çektiği görüşleri şöyle:

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz: “Elbistan depremden sonra ayağa kalkmaya çalışırken, bir yandan da havamıza, suyumuza ve tüm canlılara zarar veren santrallerle mücadele ediyoruz. Bakanlık’ın ‘ÇED Olumlu’ kararı verdiği 2 üniteye karşı Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri ile birlikte davamızı açtık. Burada hem hukuki olarak hem de halkla mücadelemizi yürüteceğiz. Bundan yıllar sonra çocuklarımıza Elbistan’ı bırakırken çevreyi kirleten sermaye sahiplerinin kazandığı bir dava değil, Elbistanlıların kazandığı bir süreç olmasını temenni ediyoruz.”

Davacılardan Mehmet Dalkanat: “40 yıldır tarımımızı bitiren sağlığımızı elimizden alan bu santrallerden davacıyız. Bölgemizde ne bir salkım üzüm kaldı, ne de hayvancılık. Doktorlar burada yaşayanları ciğerlerinden tanıyor artık. Buraya kurulmak istenen Afşin C santralini yaptırmadık, bilirkişi burada kamu yararı görmedi. Bu ek üniteleri de yaptırmayacağız. Bölgemiz bir santrali daha kaldıramaz. Yeni teknoloji olacakmış da temiz olacakmış, yeryüzünde temiz kömürlü termik santral diye bir şey yok. Biz torunlarımıza kömürün tozunu değil, verimli ovaları miras bırakmak istiyoruz.”

TEMA Vakfı: “Ek ünitelerin yer alacağı arazi, zemin yapısı baz alındığında  tarla niteliğindedir ve bu nedenle yalnızca tarımsal faaliyetler için kullanılmalıdır. Santral sahasına çok yakın bir mesafede tarımsal alanlar mevcut. Bölgede  yapılmış birçok bilimsel çalışma, termik santrallerin toprakta ve bitkilerde ağır metal birikimine neden olduğunu  gösteriyor. Ayrıca bu proje nedeniyle büyük ova koruma alanı olan tarım arazisinin sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile yaklaşık 6 km daraltıldı. İklim krizi nedeniyle tarımsal üretimde verimin düşmesi, kuraklık ve gıda krizi sorunları söz konusuyken tarla niteliğindeki toprakların kaybı düşünülemez.

Proje alanına yaklaşık 14 km mesafede Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olan Binboğa Dağları bulunuyor. ÖDA’lar hassas ve benzersiz doğal alanları içerir. Binboğa Dağları da zengin bitki çeşitliliği ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor ve mutlaka korunması gerekiyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali ek ünitelerine karşı doğayı, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.” (TY)

Termik santral kaynaklı hava kirliliği: Afşin-Elbistan 5. sırada
GREENPEACE VE CREA RAPORU
Termik santral kaynaklı hava kirliliği: Afşin-Elbistan 5. sırada
8 Ekim 2020
Haber Yeri
İstanbul
afşin-elbistan maraş termik santraller TTB tema vakfı Greenpeace türkiye
ilgili haberler
Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu
7 Ocak 2025
/haber/afsin-elbistandaki-santraller-17-bin-500-erken-olume-neden-oldu-303394
Yaşam savunucuları: Afşin - Elbistan yeni bir santrali daha kaldıramaz
8 Temmuz 2024
/haber/yasam-savunuculari-afsin-elbistan-yeni-bir-santrali-daha-kaldiramaz-297247
Afşin-Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin kapatılması talebi
30 Nisan 2024
/haber/afsin-elbistan-daki-komurlu-termik-santrallerin-kapatilmasi-talebi-294801
Afşin Elbistan Termik Santrali’nde yangın: Üç işçi ağır yaralandı
2 Nisan 2024
/haber/afsin-elbistan-termik-santralinde-yangin-uc-isci-agir-yaralandi-293765
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın
3 Haziran 2023
/haber/afsin-elbistan-b-termik-santrali-nde-yangin-279807
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Afşin Elbistan Termik Santrali yeniden üretime başlıyor
17 Şubat 2023
/haber/afsin-elbistan-termik-santrali-yeniden-uretime-basliyor-274436
GREENPEACE VE CREA RAPORU
Termik santral kaynaklı hava kirliliği: Afşin-Elbistan 5. sırada
8 Ekim 2020
/haber/termik-santral-kaynakli-hava-kirliligi-afsin-elbistan-5-sirada-232348
GREENPEACE RAPORU
En "Sessiz Katil"ler Afşin ve Soma Termik
28 Mayıs 2014
/haber/en-sessiz-katil-ler-afsin-ve-soma-termik-156014
GREENPEACE UYARDI
"Afşin Elbistan Dünyanın Karbon Merkezi Olabilir"
23 Ocak 2013
/haber/afsin-elbistan-dunyanin-karbon-merkezi-olabilir-143796
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu
7 Ocak 2025
/haber/afsin-elbistandaki-santraller-17-bin-500-erken-olume-neden-oldu-303394
Yaşam savunucuları: Afşin - Elbistan yeni bir santrali daha kaldıramaz
8 Temmuz 2024
/haber/yasam-savunuculari-afsin-elbistan-yeni-bir-santrali-daha-kaldiramaz-297247
Afşin-Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin kapatılması talebi
30 Nisan 2024
/haber/afsin-elbistan-daki-komurlu-termik-santrallerin-kapatilmasi-talebi-294801
Afşin Elbistan Termik Santrali’nde yangın: Üç işçi ağır yaralandı
2 Nisan 2024
/haber/afsin-elbistan-termik-santralinde-yangin-uc-isci-agir-yaralandi-293765
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın
3 Haziran 2023
/haber/afsin-elbistan-b-termik-santrali-nde-yangin-279807
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Afşin Elbistan Termik Santrali yeniden üretime başlıyor
17 Şubat 2023
/haber/afsin-elbistan-termik-santrali-yeniden-uretime-basliyor-274436
GREENPEACE VE CREA RAPORU
Termik santral kaynaklı hava kirliliği: Afşin-Elbistan 5. sırada
8 Ekim 2020
/haber/termik-santral-kaynakli-hava-kirliligi-afsin-elbistan-5-sirada-232348
GREENPEACE RAPORU
En "Sessiz Katil"ler Afşin ve Soma Termik
28 Mayıs 2014
/haber/en-sessiz-katil-ler-afsin-ve-soma-termik-156014
GREENPEACE UYARDI
"Afşin Elbistan Dünyanın Karbon Merkezi Olabilir"
23 Ocak 2013
/haber/afsin-elbistan-dunyanin-karbon-merkezi-olabilir-143796
Sayfa Başına Git