Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği 20 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından yaptığı başkan ve başkanvekili seçimlerinin kurallarını yeniden belirliyor.

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Yeni oylama usulü

Oylamada basılı birleşik oy pusulası kullanılacak. Üyeler, tercih ettikleri adayın adının yanına mühür basacak. Oy pusulasına elle isim yazılmayacak.

Meclis salonunda en az iki kapalı oy kabini bulunacak. Mühürlü zarflar şeffaf sandığa atılacak. Adaylar oturumu yönetemeyecek, ancak oy kullanabilecek. Her parti grubu ile bağımsızlar birer gözlemci bildirebilecek.

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Adaylık ve geçersiz oylar

Adaylık başvuruları, valinin belirleyeceği seçim toplantısının ilk oturumunda meclis başkanlık divanına bildirilecek. Bu oturumdan sonra yeni başvuru alınmayacak. Adaylar her tur öncesi çekilebilecek.

Mühür taşımayan, tanıtıcı işaret içeren ya da birden fazla adaya mühür basılmış pusulalar geçersiz sayılacak. Sandıktan çıkan zarf sayısı oy kullanan üye sayısını aşarsa ilgili tur iptal edilip yeniden oylama yapılacak.

Saklama

Pusulalar ve zarflar, dava süresi dolana kadar saklanacak. Dava açılmışsa mahkeme kararı kesinleşene kadar saklanmaya devam edilecek.

Ne olmuştu? Düzenleme, oylamada gizliliği ve şeffaflığı artırmayı, adaylık ve oy kullanma süreçlerini standartlaştırmayı ve itirazlarda izlenebilirliği sağlamayı amaçlıyor. Haberde 31 Mart 2024'ten bu yana, 4'ü büyükşehir olmak üzere 117 belediyede yönetimin transferlerle değiştiği belirtiliyor.

(FY)