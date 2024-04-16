Belediye başkan adayı şikayetçi oldu, gazeteciye ‘kamu görevlisine hakaretten’ soruşturma açıldı

Gazeteci Oktay Candemir’e 31 Mart yerel seçiminde AKP’den Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’ın şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Candemir'in bir yazısında kendisine ‘hırsız, zimmetçi, ihaleci’ dediğini iddia eden Arvas, bunun ‘kamu görevlisine hakaret’ olduğunu iddia etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da Candemir’e bu suçlamayla soruşturma başlattı. Karakola çağrılan Candemir, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde giderek ifade verdi.

İfadesinde Arvas'ın kamu görevlisi olmadığını, eski milletvekili ve siyasetçi olduğunu belirten Candemir "Kamuoyunu yakından ilgilendiren kişiler hakkında eleştiri yapma hakkımı kullandım, bu da basın özgürlüğü kapsamındadır. Eleştirilerim kişinin siyasi kimliğinedir" dedi.

Candemir'e 2016’dan bu yana açılan 57 soruşturma açıldı. Candemir ayrıca bu süre zarfında 6 kez gözaltına alındı ve hakkında 5 dava açıldı.

Ne dedişti?

Candemir, yerel seçim öncesinde 20 Mart’ta hbrcaldiran.com’da “Hangisi daha mantıklı şeyler söylüyor?” başlığıyla Van adaylarını değerlendiren bir yazı kaleme almıştı. Söz konusu yazıda Candemir şöyle demişti:

AKP dünyası uyanıklar dünyasıdır. Memlekette ne kadar ihaleci, zimmetçi, dolandırıcı var ise orada kümelenmiş. Arvas, işte bu siyasetçilerden sadece biridir. Vahit Kiler'in Van şubesidir. 2019 yerel seçimlerinden demişti ki: ‘Eğer AK Parti Van'da seçimi kazanamazsa, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, silahlı çeteler peydahlanacak’... O seçimleri AKP kazanamadı, HDP kazandı. Ne oldu, başörtülüler caddeye mi çıkamadı, silahlı çeteler mi türedi? Bu sözü eden adam bugün silahlı çeteler türeyecek dediği kentte bangır bangır bağırarak, 'Ben yapacağım' diye propaganda yapıyor. EGO'ya bakar mısınız? Bir insan her söze 'Ben' diyerek başlıyorsa o insandan fayda değil zarar gelir. Politikacının hem dindar hem de yalancı, sahtekâr ve üçkâğıtçı olanından çok çekti bu ülke. Dünya malına fena düşkünler. Memleketin bütün servetini peşkeş çekiyorlar. Hak, hukuk ve adalet tanımıyorlar. Pislikleri ortaya çıktığı halde, yüzleri bile kızarmadan ortalıkta dolaşıyorlar.

(HA)