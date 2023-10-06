Belçikalı trans bakan De Sutter: Zorbalara katılma, Rishi Sunak

Belçika'nın ilk trans bakanı ve Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı partisinin bu haftaki konferansında yaptığı transfobik yorumlar nedeniyle tepki gösterdi.

The Brussels Times’in haberine göre Avrupa'nın en kıdemli trans siyasetçisi olan De Sutter, Sunak'ın transfobik söylemlerine sosyal medyada yaptığı açıklamada "incitici ve çok hayal kırıcı" şeklinde yanıt verdi.

Transfobi, insanların hayatını tehlikeye atıyor

De Sutter, bu sözlerin "transfobiyi körüklediğini ve dünya çapında pek çok insanın hayatını tehlikeye attığına” dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Sunak’a seslenen De Sutter, “Trans kadınlar kadındır. Ve hiçbir şekilde başkaları için bir tehdit değildir. Gerçek zorbalara katılma, Rishi Sunak" dedi.