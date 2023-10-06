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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 16:44
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 16:53
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Belçikalı trans bakan De Sutter: Zorbalara katılma, Rishi Sunak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyette olabileceklerine inandırılmamalıyız. Bir erkek erkektir ve bir kadın da kadındır” sözleri sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/trans-bakandan-ingiltere-basbakanina-zorbalara-katilma-rishi-sunak.jpg

Belçika'nın ilk trans bakanı ve Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı partisinin bu haftaki konferansında yaptığı transfobik yorumlar nedeniyle tepki gösterdi.

The Brussels Times’in haberine göre Avrupa'nın en kıdemli trans siyasetçisi olan De Sutter, Sunak'ın transfobik söylemlerine sosyal medyada yaptığı açıklamada "incitici ve çok hayal kırıcı" şeklinde yanıt verdi.

Transfobi, insanların hayatını tehlikeye atıyor

De Sutter, bu sözlerin "transfobiyi körüklediğini ve dünya çapında pek çok insanın hayatını tehlikeye attığına” dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Sunak’a seslenen De Sutter, “Trans kadınlar kadındır. Ve hiçbir şekilde başkaları için bir tehdit değildir. Gerçek zorbalara katılma, Rishi Sunak" dedi.

Ne olmuştu?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, lideri olduğu Muhafazakâr Parti konferansı sırasında, "İnsanların istedikleri cinsiyette olabileceklerine inandırılmamalıyız. Bir erkek erkektir ve bir kadın da kadındır, bu sadece sağduyu" demişti.

Sunak, transfobik söylemleri sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

Söylemlerini sertleştiren Sunak ve partisi, önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesi anketlerde İşçi Partisi'nin gerisinde görülüyor.

(NT)

transfobi Rishi Sunak
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