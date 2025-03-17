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Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 13:23
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 13:35
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Belçikalı gazeteci Chris Den Hond, Türkiye’ye alınmadı

Chris Den Hond, dün akşam saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı’ndan geri gönderildi. Hond sınır dışı edilmesine gerekçe olarak “Kobanê'nin IŞİD'den kurtuluşunu kutlamasını” gösterdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Belçikalı gazeteci Chris Den Hond, Türkiye’ye alınmadı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Türkiye, Fransa’da yaşayan Belçikalı gazeteci Chris Den Hond’u ülkeye sokmadı. Newroz takibi için dün akşam geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Hond, sınır dışı edildi.

Hond, polislerin kendisine “İsmin kara listede yer aldığı için Türkiye’ye gelişin yasak” dediğini aktardı.

Bir video yayımlayan Hond, polislerin kendisine herhangi bir resmi belge göstermediğini de söyledi.

Yayınladığı videoyla kara tepki gösteren Hond, gerekçe olarak “Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği bir dönemde, Kobanê'nin IŞİD'den kurtuluşunu kutladığım için Türkiye alınmadım” dedi.

Türkiye, Kasım 2024'te de Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteci Neil Hauer'ı ülkeye almamıştı.

Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı
Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı
25 Kasım 2024

Chris Den Hond hakkında

Belçikalı gazeteci ve belgesel yapımcısı. Çalışmaları genellikle Kürtler ve Filistinliler ile Orta Doğu'daki önemli konulara odaklı. Ayrıca, Orient XXI'nin editörleri arasında.

Haber ve yazıları bugüne kadar Le Monde Diplomatique, Investig Action, Open Democracy gibi mecralarda yayımlandı.

"Rojava: Suriye Kaosunun Kalbinde Bir Ütopya" ve "Suriye'de Rojava: Uzlaşma ve Ütopya Arasında" belgesellerini çekti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Chris Den Hond sınır dışı
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