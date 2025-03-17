Belçikalı gazeteci Chris Den Hond, Türkiye’ye alınmadı

Türkiye, Fransa’da yaşayan Belçikalı gazeteci Chris Den Hond’u ülkeye sokmadı. Newroz takibi için dün akşam geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Hond, sınır dışı edildi.

Hond, polislerin kendisine “İsmin kara listede yer aldığı için Türkiye’ye gelişin yasak” dediğini aktardı.

Bir video yayımlayan Hond, polislerin kendisine herhangi bir resmi belge göstermediğini de söyledi.

Yayınladığı videoyla kara tepki gösteren Hond, gerekçe olarak “Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği bir dönemde, Kobanê'nin IŞİD'den kurtuluşunu kutladığım için Türkiye alınmadım” dedi.

Türkiye, Kasım 2024'te de Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteci Neil Hauer'ı ülkeye almamıştı.

Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı

Chris Den Hond hakkında Belçikalı gazeteci ve belgesel yapımcısı. Çalışmaları genellikle Kürtler ve Filistinliler ile Orta Doğu'daki önemli konulara odaklı. Ayrıca, Orient XXI'nin editörleri arasında. Haber ve yazıları bugüne kadar Le Monde Diplomatique, Investig Action, Open Democracy gibi mecralarda yayımlandı. "Rojava: Suriye Kaosunun Kalbinde Bir Ütopya" ve "Suriye'de Rojava: Uzlaşma ve Ütopya Arasında" belgesellerini çekti.

(HA)