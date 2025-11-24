ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2025 13:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2025 14:00
1 dk Okuma

Belçika’da üç günlük grev başladı

“Kasım Çağrısı” adı verilen grev kapsamında işçiler, federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Belçika’da üç günlük grev başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Belçika’daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri içeren kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Kasım Çağrısı” adı verilen üç günlük grev kapsamında, 24 Kasım’da demiryolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım’da kamu çalışanları, 26 Kasım’da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak.

Brüksel toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ülkenin Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katıldı.

Grev nedeniyle yarın özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının iş bırakması bekleniyor.

Hayat duracak

Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle 26 Kasım tarihinde Charleroi Havalimanı’ndan bütün seferler, Brüksel Havalimanı’ndan da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Ülkede şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever’in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin GSYH’sinin yüzde 100’ünü aşan “aşırı yüksek” kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika’da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti. (TY)

İŞÇİLER: "VERGİ YÜKÜ ZENGİNLERE AKTARILSIN"
Fransa: Ülke çapında grevler sürüyor; Eyfel Kulesi ziyarete kapandı
3 Ekim 2025
/haber/fransa-ulke-capinda-grevler-suruyor-eyfel-kulesi-ziyarete-kapandi-312183
Fransa büyük greve hazırlanıyor: ‘Her Şeyi Durduralım’ hareketi
9 Eylül 2025
/haber/fransa-buyuk-greve-hazirlaniyor-her-seyi-durduralim-hareketi-311312
İspanya'da doktorlar beş yıl sonra grevde
13 Haziran 2025
/haber/ispanya-da-doktorlar-bes-yil-sonra-grevde-308351
TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ FİYATLARA YANSIDI
Yunanistan'da genel grev ulaşım ve ticareti durdurdu
9 Nisan 2025
/haber/yunanistan-da-genel-grev-ulasim-ve-ticareti-durdurdu-306308
Hindistan: Bir genel grevin gücü neye yeter?
5 Nisan 2025
/yazi/hindistan-bir-genel-grevin-gucu-neye-yeter-306147
