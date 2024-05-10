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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 09:44
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 09:47
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Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu

“İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Flamanca yayın yapan Belçika'nın VRT televizyonu dün akşam (9 Mayıs) İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kanal yayınladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes," dedi.

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İsrail'e tepkiler

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini söylemişti.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu. (TY)

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/haber/israilin-eurovisiona-sundugu-sarki-ikinci-kez-reddedildi-292509
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