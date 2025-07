Belçika: İki İsrail askeri savaş suçlarından gözaltına alındı

Belçika federal polisi, iki insan hakları örgütünün şikayeti üzerine pazar günü Gazze'de savaş suçları işlemekle itham edilen iki İsrail askerini tutukladı.

Hind Rajab Vakfı (HRF) ve Küresel Hukuk Eylem Ağınca (GLAN) yapılan açıklamada, iki askerin ülkeye bir müzik festivaline katılmak üzere geldikleri ve haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.

"Avrupa'da bir ilk"

Middle East Eye'ın [MEE] haberine göre hak kuruluşları, "Şüpheliler[in], pazartesi günü, Boom'daki Tomorrowland festivalinde açıkça kuvvet kullanılarak tespit edilip gözaltına alndı[klarını]" söyledi.

HRF direktörü Dyab Abou Jahjah, MEE'ye verdiği demeçte, "Uzun süredir devam eden hesap verebilirlik mücadelesi kapsamında bu önemli bir dönüm noktası." dedi. "Bu, bir Avrupa ülkesinin İsrail askerlerine karşı evrensel yargı yetkisini kabul ettiği ve bunu zorla uygulamaya koyduğu, onları gözlatına aldığı ve sorgulamak üzere bir polis karakoluna götürdüğü bir ilk" dedi.

HRF ile birlikte dava üzerinde çalışan GLAN'ın kıdemli avukatı Dearblah Minogue, tutuklamaların "soykırımın başlangıcından bu yana hesap verebilirlik adına atılan en büyük adım olduğunu, çünkü Avrupa'daki kolluk kuvvetlerinin harekete geçip bazı şüphelileri tutukladığını" söyledi.

Minogue MEE'ye "Sanırım artık Avrupa ve dünya çapında bir domino etkisi göreceğiz," dedi. İki askere yöneltilen suçlamalar arasında canlı kalkan kullanımı ve kasıtlı yıkım da yer alıyor.

Kanıtlar, askerlerin kendi sosyal medya hesaplarından toplandı.

Minogue, "Biri, birliği tarafından Gazze ve Lübnan'da evlerin havaya uçurulduğu videolar yayınlamıştı," dedi. "Diğeri ise birliği tarafından canlı kalkan olarak kullanılan bir Filistinlinin yanında poz vermişti."

"Ciddi ihlaller"

Federal Savcılık pazartesi günü yaptığı açıklamada, cuma ve cumartesi günleri Hint Rajab Vakfı ve GLAN'dan, Tomorrowland festivaline katılmak üzere Belçika'da bulunan iki İsrail ordusu mensubunun "Gazze Şeridi'nde işlediği iddia edilen uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri" ile ilgili iki şikayet aldığını bildirdi.

Savcılık, 28 Nisan 2024'te yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri başlığı altındaki 14. Maddesinin 10. fıkrası" uyarınca davaya bakma yetkisine sahip olabileceğini tespit ettiğini belirtti. Bu madde, Belçika mahkemelerine, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1984 İşkenceye Karşı Sözleşme uyarınca Belçika dışında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi veriyor.

"Bu olası yargı yetkisi ışığında, Federal Savcılık polise şikayette adı geçen iki kişiyi bulmaları ve sorgulamaya devam etmeleri talimatını verdi. Sorgulamaların ardından serbest bırakıldılar." ifadelerini kullanan savcılık, soruşturmanın bu aşamasında daha fazla bilgi verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Hint Rajab Vakfı: Gazze'deki savaş suçları nedeniyle dünya çapında İsrailli askerleri takip ediyor

Ekim 2023'te başlayan savaştan bu yana Gazze'de işlenen savaş suçları için uluslararası yasal işlem başlatmaya odaklanan Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu HRF'nin kurucusu Dyab Abou Jahjah, MEE'ye verdiği demeçte, Gazze'de İsrail askerlerince işlenen savaş suçlarını belgeleyen 8 bini aşkın kanıta sahip olduklarını söyledi.

Vakıf, Avrupa ve Latin Amerika'da İsrailli asker ve yetkililere karşı açtığı savaş suçu davalarında ilk kez tutuklama sağladı.

Hind Rajab Vakfı ve GLAN basın açıklamasında, "Bu atılımı kararlılıkla ve alçakgönüllülükle karşılıyoruz." dedi.

Abu Jahjah, "Süreci desteklemeye devam edeceğiz ve Belçika yetkililerini soruşturmayı tam ve bağımsız bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz. Adalet burada durmamalı ve biz bunu sonuna kadar götürmeye kararlıyız." dedi.

"Bu, Belçika'nın uluslararası hukuk kapsamındaki yargı yetkisini tanıdığını ve iddiaları hak ettiği ciddiyetle ele aldığını gösteriyor.

"Çok fazla hükümetin sessiz kaldığı bir dönemde, bu eylem açık bir mesaj veriyor: Uluslararası suçlara dair güvenilir kanıtlara siyasi kayıtsızlıkla değil, yasal bir yanıtla karşılık verilmelidir."

İsrail, Hint Rajab Vakfını holokost inkarcılığıyla suçladı

İsrail Hükümeti ise, Hint Rajab Vakfı'nı itibarsızlaştırmaya çalıştı; vakfın "İsrail karşıtı" olduğunu söyledi ve kurucusu, Lübnan doğumlu Belçikalı aktivist Dyab Abou Jahjah'ı, Avustralya da dahil olmak üzere birçok ülkede terör örgütü olarak listelenen Şii militan grup Hizbullah'a sempati duymakla suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, grubu "Holokost inkarcılarından, İsrailli sivilleri kaçırmayı destekleyenlerden ve (eski Hizbullah lideri) merhum (Hasan) Nasrallah'ın hayranlarından oluşan bir çete" olarak niteledi.

Belçika'daki İsrail yanlısı politikacılar, grubun faaliyet yetksinin kaldırılmasını talep etmişler anacak Adalet Bakanı mayısta devlet güvenlik değerlendirmesinde grubun Hizbullah ile bağlantı veya Belçika devletine yönelik herhangi bir tehdit içinde olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Dyab Ebu Jahjah da, İsrail iddialarına, daha önce hiçbir zaman Hizbullah üyesi olmadığını ve grubun ideolojisine katılmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Tutuklamalar, Belçika Kralı Philippe'in Gazze'deki durumu "insanlık için bir utanç" olarak nitelendirdiği gün gerçekleşti. Pazar günü yaptığı konuşmada Belçika'nın BM'nin "bu dayanılmaz krize derhal son verilmesi" çağrısını desteklediğini söyledi.

Tomorrwland Şenliği hakkında

Belçika'nın Boom kentinde düzenlenen Tomorrowland festivali, Manu ve Michiel Beers kardeşler tarafından, Hollandalı oprganizasyon şirketi ID&T ile iş birliği içinde, We Are One World adlı şirketleri kapsamında organize ediliyor.

Manu ve Michiel Beers kardeşler etkinliği 2005'te başlattılar ve Belçika ayağına tamamen egemenler. Tomorrowland, ID&T ortaklığıyla kurulmuş olmasına karşın 2013'ten bu yana Beers kardeşler Belçika festivalinin tüm mülkiyetini geri aldılar.

Tomorrowland Belçika, Tomorrowland Brezilya, Tomorrowland Kış ve daha fazlasını yöneten We Are One World adlı şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyorlar.

Kuruluş İsrail yanlısı olarak tanınmıyor, ancak yaz festivalinde İsrailli militan gruplar festivalde boy gösterdi. Askerlerin festivale katılımı da bu kapsamda gerçekleşti.

(AEK)