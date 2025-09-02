Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı

Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından Belçika, önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma kararı aldı. Bu adım, Netanyahu hükümetine Gazze’deki saldırıları durdurması ve insani krizi hafifletmesi yönünde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin 9 Eylül’de başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Prevot, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Filistin Belçika tarafından BM oturumunda tanınacak! Ayrıca İsrail hükümetine karşı sert yaptırımlar uygulanıyor,” ifadelerini kullandı.

Belçikalı bakan, hükümetin, “Filistin’deki insani trajedi” ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail şiddetine yanıt olarak, ulusal düzeyde İsrail’e yönelik 12 yaptırım kararı alacağını duyurdu.

Bu adımların ülkesinin kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Prevot, “İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için Belçika güçlü kararlar almak zorundaydı,” dedi.

Prevot, “Bu yaptırımlar İsrail halkına değil, hükümetin uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermesini sağlamak ve sahadaki durumu değiştirmek için atılmış adımlardır,” diye konuştu.

Hangi yaptırımlar uygulanacak?

Yaptırımlar arasında, İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatının yasaklanması, İsrailli şirketlerle kamu alımlarının gözden geçirilmesi ve yasa dışı yerleşimlerde yaşayan Belçika vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılması bulunuyor.

Ayrıca olası yargı süreçleri, uçuş ve transit yasakları, iki aşırı sağcı İsrailli bakana, Hamas liderlerine ve bazı şiddet yanlısı yerleşimcilere Belçika’da “istenmeyen kişi” statüsü verilmesi de yaptırımlar arasında yer alıyor.

Prevot isim vermese de söz konusu bakanların, daha önce Hollanda gibi bazı AB ülkelerinin yaptırım uyguladığı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olduğu tahmin ediliyor.

"Bu tedbirler Yahudi halkını hedef almayacak"

Prevot ayrıca, Belçika’nın AB düzeyinde de İsrail ile iş birliğinin askıya alınmasını destekleyeceğini, buna Birlik’in İsrail ile ortaklık anlaşmasının, araştırma programlarının ve teknik iş birliklerinin dondurulmasının da dahil olduğunu duyurdu.

Bu tedbirlerin Yahudi halkını hedef almadığını ya da onlardan vazgeçmek anlamına gelmediğini kaydeden Prevot, hükümetin Hamas’ın yüceltilmesine karşı önlem alacağını ve antisemitizmi bastırmak için aktif politikalar uygulayacağını söyledi.

(NÖ)