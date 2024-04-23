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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 09:27
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 09:49
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Belçika'daki Sterk Tv ve Medya Haber'in stüdyolarına baskın

Stêrk TV ve Medya Haber TV'nin stüdyolarına baskın düzenleyen Belçika polisleri, teknik malzemelere el koydu ve tüm kabloları kesti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Belçika'daki Sterk Tv ve Medya Haber'in stüdyolarına baskın

Belçika’dan yayın yapan Sterk TV ve Medya Haber TV binalarına polis gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi.

Belçika polisi, binayı abluka altına aldı, televizyon çalışanlarının binaya girmesine izin vermedi.

Teknik malzemelere el konuldu

Dört  saat boyunca televizyon binasında kalan polisler, bilgisayarlara el koydu. MA’nın haberine göre; polisler, ayrıca televizyon yayınlarını engellenmek amacıyla elektrik kabloları ve yayın kablolarını kesti. 

Polisler, Uplink odasının kapısını kırarak, içerideki teknik ekipmanları da tahrip etti. Yine bina güvenliğini sağlayan çalışanlara şiddet uyguladı.

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Sterk ve Medya TV'den çağrı

Stêrk ve Medya Haber TV Danışma Kurulu, Belçika'da bulunan televizyon stüdyolarına dönük polis baskınına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin son dönemlerde "Kürt soykırımına ilişkin oluşturduğu konsepti hayata geçirilmeye" çalıştığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ABD, Türkiye ile Irak ve İran ziyaretleri, yine KDP ile yapılan antlaşmalar, tüm bunlara bağlı olarak Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ve Barzanileri ziyaret etmesi, bu soykırım konseptinin hayata geçirilmesine dönük son girişimlerdir. Metîna'ya dönük yapılan işgal saldırısı ise bu soykırımın askeri boyutunu oluşturmaktadır.

Bu konseptin uluslararası bir saldırı konsepti olduğu kesindir. 23 Nisan'da gece saat 02.00 civarında Belçika’da bulunan Medya Haber ve Stêrk TV stüdyolarına yapılan baskın bunun en somut kanıtıdır. Televizyonlarımız şu an yüzlerce polis tarafından işgal edilmiştir. Kürt halkının sesini kesme amacıyla yapılan baskına sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızı bu hukuksuz ve yasa dışı baskını durdurmak için televizyonların bulunduğu yere akın etmeye çağırıyoruz."

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(RT)

Belçika
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