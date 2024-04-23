Belçika'daki Sterk Tv ve Medya Haber'in stüdyolarına baskın

Belçika’dan yayın yapan Sterk TV ve Medya Haber TV binalarına polis gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi.

Belçika polisi, binayı abluka altına aldı, televizyon çalışanlarının binaya girmesine izin vermedi.

Dört saat boyunca televizyon binasında kalan polisler, bilgisayarlara el koydu. MA’nın haberine göre; polisler, ayrıca televizyon yayınlarını engellenmek amacıyla elektrik kabloları ve yayın kablolarını kesti.

Polisler, Uplink odasının kapısını kırarak, içerideki teknik ekipmanları da tahrip etti. Yine bina güvenliğini sağlayan çalışanlara şiddet uyguladı.

Stêrk ve Medya Haber TV Danışma Kurulu, Belçika'da bulunan televizyon stüdyolarına dönük polis baskınına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin son dönemlerde "Kürt soykırımına ilişkin oluşturduğu konsepti hayata geçirilmeye" çalıştığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ABD, Türkiye ile Irak ve İran ziyaretleri, yine KDP ile yapılan antlaşmalar, tüm bunlara bağlı olarak Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ve Barzanileri ziyaret etmesi, bu soykırım konseptinin hayata geçirilmesine dönük son girişimlerdir. Metîna'ya dönük yapılan işgal saldırısı ise bu soykırımın askeri boyutunu oluşturmaktadır.

Bu konseptin uluslararası bir saldırı konsepti olduğu kesindir. 23 Nisan'da gece saat 02.00 civarında Belçika’da bulunan Medya Haber ve Stêrk TV stüdyolarına yapılan baskın bunun en somut kanıtıdır. Televizyonlarımız şu an yüzlerce polis tarafından işgal edilmiştir. Kürt halkının sesini kesme amacıyla yapılan baskına sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızı bu hukuksuz ve yasa dışı baskını durdurmak için televizyonların bulunduğu yere akın etmeye çağırıyoruz."