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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 09:22
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 09:36
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Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi

Bugünden itibaren üç gün boyunca sıcaklıkların ülke genelinde 35 dereceyi aşması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi.

RMI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla Belçika, Avrupa genelinde hakim sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Ülkenin batısı ve merkezindeki birçok yerde sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bazı bölgelerde ise hava sıcaklıkları 36 ve 37 dereceye kadar çıkacak.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olunması ve dış aktivitelerin sınırlandırılması uyarısında bulunuldu.

2020 yılında kırmızı alarm

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ülkede bu seviyede alarm son olarak Ağustos 2024'te, "kırmızı alarm" ise Ağustos 2020'de verilmişti.

Bu hafta sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşmayacak olsa da 5 günlük art arda 25  derecenin altına inmeyecek olması ve en az 3 gün boyunca 30 derecenin üstünde kalması nedeniyle "sıcak hava dalgası" kriterlerini karşılıyor.

RMI, temmuz ayı için Belçika ortalamasının günlük 23 derece olduğunu belirtiyor.

Sıcaklıkta “turuncu alarm”, en yüksek ikinci düzeydeki hava durumu uyarısıdır ve tehlikeli sıcak hava koşullarının beklendiği anlamına gelir. Bu uyarı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı ve insan sağlığı, tarım, altyapı gibi alanlarda olumsuz etkiler yaratabileceği durumlar için yapılır. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışanlar için sıcak çarpması riski artar; aynı zamanda orman yangını gibi çevresel tehditler de bu alarm seviyesiyle birlikte gündeme gelir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Belçika aşırı sıcaklar sıcaklık rekorları turuncu alarm
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