Béla Tarr kimdir?

Macaristanlı yönetmen ve senarist.

Sinema tarihinde özellikle slow cinema (yavaş sinema) akımının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Sineması; siyah-beyaz görüntüler, çok uzun ve kesintisiz planlar, minimal diyalog, geleneksel anlatı yapısının reddi ve Doğu Avrupa’da gündelik hayatın karanlık, tekinsiz ve umutsuz hâllerine odaklanmasıyla tanınır.

Filmlerinde bireysel çöküşü, toplumsal çözülmeyi ve politik umutsuzluğu ağır bir ritim ve ince kamera hareketleriyle ele alır.

Kariyerine 16 yaşında amatör filmler çekerek başlayan Tarr, 1979’da Family Nest ile ilk uzun metrajını yaptı. Budapeşte’de felsefe ve sosyoloji dersleri aldı.

Ardından Budapeşte Tiyatro ve Film Akademisi’ne kaydoldu, 1982’de mezun oldu ve aynı yıl Társulás Filmstúdió’yu kurdu. Anarşist görüşlerini açıkça dile getirmesi nedeniyle stüdyonun 1985’te siyasi gerekçelerle kapatılmasına kadar burada çalıştı. Bu dönemde The Outsider (1981), The Prefab People (1982) ve Almanac of Fall (1984) olmak üzere üç filme daha imza attı.

Asıl uluslararası çıkışını ise Berlin Film Festivali’nde gösterilen Damnation (1988) ile gerçekleştirdi.

Damnation filminden bir sahne.

Ardından gelen Şeytanın Tangosu (Sátántangó, 1994) –yedi buçuk saatlik süresiyle– yalnızca Tarr’ın değil, dünya sinemasının da en tartışmalı ve en çok referans verilen filmlerinden biri oldu. Werckmeister Harmonies (2000) ve Torino Atı (The Turin Horse, 2011) da filmografisinin en önemli yapıtları arasında yer aldı.

Yaklaşık iki buçuk saatlik Werckmeister Harmonies, yalnızca 39 plandan oluşur; Macaristan’ın komünist döneminde, kasabaya gelen tekinsiz bir sirk atmosferi eşliğinde bir adam ile amcasının yaşamını izler.

Açık sözlü politik tutumu ve ana akım sinemaya mesafeli duruşuyla da bilinen Tarr, 2011’de sinemayı bıraktığını açıkladı, ardından eğitim ve kuramsal çalışmalarla sinema alanındaki etkisini sürdürdü.

Sineması, çağdaş auteur sinemanın en radikal ve etkili örnekleri arasında anılır.

Yaşadığı uzun ve ciddi bir hastalığın ardından, 6 Ocak 2026 sabahı hayatını kaybetti.

21 Temmuz 1955’te Macaristan’ın Pécs kentinde doğdu.

Kaynak: Variety. (TY)