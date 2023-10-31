BEKSAV’a açılan “Onur” davası 30 Ocak’a bırakıldı

Bilim, Estetik, Kültür, Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi üyeleri yargılandıkları dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

BEKSAV Sinema Kolektifi, Onur Ayı etkinlikleri kapsamında 7 Haziranda Kadıköy'deki binasında Pride filminin gösterimini yapmak istemiş, gösterime kısa bir süre kala etkinlik Kaymakamlık tarafından yasaklanmıştı. yasağı bahane eden polisler BEKSAV'ı ablukaya almış, giriş ve çıkışları engellemiş, seyircilerin bir kısmı ablukada bekletilmiş ve işkenceyle gözaltına alınmıştı.

ETHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 8 kişi hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi, 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı BEKSAV Eşbaşkanları Canan Kaplan ve Ahmet Uçar'ın yanı sıra SPoD, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve çok sayıda kişi takip etti.

“Film izlemek kanuna aykırı değil”

Savunmasını yapan BEKSAV yöneticisi Ruşa Sabur, BEKSAV'ın bir kültür merkezi olduğunu belirtti. Yaz boyu her hafta film gösterimi yaptıklarını ve Onur Ayı nedeniyle Pride filmini göstermek istediklerini söyledi. Vakfa geldiğinde vakfın kapısının polislerle kuşatıldığını gördüğünü ifade eden Sabur, polislerle müzakere sürerken darp edilerek gözaltına alındıklarını kaydetti.

"Biz BEKSAV olarak toplumcu sanat üretiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız bir film gösterimiydi" diyen Sabur, filmin yasaklanmasının insanların özgürlüklerine yönelik olduğunu kaydetti. Sabur, film gösterimi 21.00'de yapılacakken polisin saat 17.00 civarında vakfı kuşatarak gözdağı vermeyi de amaçladığını söyledi.



Berkan Deveci, film izlemek için BEKSAV'a gittiklerini ancak polisin engellendiğini aktardı. Kendilerine bir yasak kararı tebliğ edilmediğini de ekleyen Deveci, işkenceyle gözaltına alındıklarını söledi ve devam etti: "Ne film izlemek kanuna aykırıdır, ne de onur haftasını kutlamak, onur haftası için mücadele etmek kanuna aykırıdır" dedi.

BEKSAV Sinema Kolektifinden Gökhan Aygül, film izlemenin yasa dışı olmadığını vurgulayarak, "Bir kültür sanat vakfının yapacağı en önemli şey toplum için sanat yapmaktır. LGBTİ+'lar da bu toplumun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Şirin: LGBTİ+’ların mücadelesine destek veriyoruz

BEKSAV yöneticisi Mine Şirin, BEKSAV'ın 25 yıllık bir kültür sanat kurumu ve kültürel bir odak olduğunu, şiarının ise "Toplum için sanat, insanlık için bilim, özgürlük için politika" olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Yaz boyu açık havada film gösterimleri organize ettiklerini ve olabildiğince gündemle ilişkisi olan filmler seçmeye gayret ettiklerini kaydeden Şirin, haziran ayının Onur Ayı olması sebebiyle LGBTİ+ların mücadelesine destek olmak için Pride filmini göstermeye karar verdiklerini hatırlattı. Ancak o gün saatler önce yasaklama kararı getirilerek işkenceyle gözaltına alındıklarını anlattı.

Gözaltı ve dava açılmasının akıl dışı, absürt olduğuna dikkat çeken Şirin, "Kaymakam nasıl bizim vakfımızın etkinliğini yasaklayabilir? Bununla uzlaşmayız, bunu kabul etmeyiz. Dava açılması da tarihe geçecek bir absürtlük. Suçlamaları asla kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

Diğer söz alanlar da film izlemek için orada bulunduklarını, gözaltı ve dava işleminin hukuksuz olduğunu ve işkenceyle gözaltına alındıklarını belirtti.

Avukatlar da yapılan etkinliğin temel bir hak olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2024’e bıraktı.

(EMK)