LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında 7 Haziran 2023’te izleyici ile buluşturmak istedikleri "Pride" filminin gösterimi engellendikten sonra gözaltına alınan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi üyelerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sekiz kişinin yargılandığı "Pride Filmi" davasının bir sonraki duruşması, savcının esas hakkındaki görüşünü hazırlayabilmesi için 18 Nisan 2024’e bırakıldı.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Kaos GL Derneği ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) de takip ettiği davayla ilgili açıklama yapan BEKSAV "Pride yargılanamaz," dedi.

"ONUR AYI" YASAKLARI BEKSAV'ın "Pride" film gösterimi yasaklandı, izleyiciler gözaltında

Ne olmuştu?

7 Haziran 2023’te İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki BEKSAV binası, BEKSAV’ın LGBTİ+ Onur Ayı etkinlikleri kapsamında göstermek istediği "Pride" (2014) filmi gösterimi öncesi ablukaya alındı.

Gösterim yasağı ile ilgili polisle görüşmek isteyen sinemacı ve sanatçılar uzun süre ablukada tutuldu, daha sonra ise işkenceyle gözaltına alındı.

BEKSAV'a giden yollar polis barikatı ile kapatıldı ve gözaltına alınanlarla dayanışmak isteyenler de darp edildi. Gözaltına alınan BEKSAV Sinema Kolektifi üyeleri, sabaha karşı vakfa onlarca kilometre uzakta bir hastanenin önünden serbest bırakıldı.

12 Eylül 2023’te, kötü muamele ile gözaltına alınanlar hakkında dava açıldı.