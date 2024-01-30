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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 11:31
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BEKSAV: Pride yargılanamaz

“Pride” filmini göstermek istedikleri etkinlikten önce kötü muamele ile gözaltına alınan BEKSAV üyelerinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 18 Nisan’a bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
BEKSAV: Pride yargılanamaz
Fotoğraf: BEKSAV

LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında 7 Haziran 2023’te izleyici ile buluşturmak istedikleri "Pride" filminin gösterimi engellendikten sonra gözaltına alınan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi üyelerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. 

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sekiz kişinin yargılandığı "Pride Filmi" davasının bir sonraki duruşması, savcının esas hakkındaki görüşünü hazırlayabilmesi için 18 Nisan 2024’e bırakıldı.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Kaos GL Derneği ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) de takip ettiği davayla ilgili açıklama yapan BEKSAV "Pride yargılanamaz," dedi.

BEKSAV'ın "Pride" film gösterimi yasaklandı, izleyiciler gözaltında
"ONUR AYI" YASAKLARI
BEKSAV'ın "Pride" film gösterimi yasaklandı, izleyiciler gözaltında
7 Haziran 2023

Ne olmuştu?

7 Haziran 2023’te İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki BEKSAV binası, BEKSAV’ın LGBTİ+ Onur Ayı etkinlikleri kapsamında göstermek istediği "Pride" (2014) filmi gösterimi öncesi ablukaya alındı. 

Gösterim yasağı ile ilgili polisle görüşmek isteyen sinemacı ve sanatçılar uzun süre ablukada tutuldu, daha sonra ise işkenceyle gözaltına alındı.

BEKSAV'a giden yollar polis barikatı ile kapatıldı ve gözaltına alınanlarla dayanışmak isteyenler de darp edildi. Gözaltına alınan BEKSAV Sinema Kolektifi üyeleri, sabaha karşı vakfa onlarca kilometre uzakta bir hastanenin önünden serbest bırakıldı.

12 Eylül 2023’te, kötü muamele ile gözaltına alınanlar hakkında dava açıldı. 

İzleme önerisi: Pride

"Pride", Matthew Warchus'un yönettiği ve Stephen Beresford'un yazdığı 2014 yapımı İngiliz komedi-drama filmi

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, 1984-1985'teki İngiltere maden işçileri grevi sırasında, maden işçileri ve LGBTİ+ topluluğu arasındaki dayanışmaya odaklanıyor. 

Dayanışma sayesinde maden işçileri ve LGBTİ+ topluluğunun birbirlerine saygı, sevgi ve destek duygularının pekiştiği film, gösterildiği yıl eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve festivallerde, toplumsal dayanışma konusundaki güçlü temaları nedeniyle beğeni topladı. (TY)

BEKSAV İstanbul Onur Pride Haftası Onur Ayı etkinikleri Türkiye'de LGBTİ+'lar
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