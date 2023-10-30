BEKSAV: Gelin onurumuzu birlikte savunalım

Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi, 7 Haziran'da Onur Ayı sebebiyle düzenledikleri Pride film gösteriminin yasaklanması ve gösterime gelenlerin polis tarafından işkenceyle gözaltına alınması sonrası açılan davaya ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) de katıldı.

Detaylar

Basın açıklamasını okuyan Mine Şirin, Onur Ayı sebebiyle yapmak istedikleri gösterimin engellendiğini, polis zoruyla vakıf emekçileri ve gösterime gelenlerin gözaltına alındığını ve bu polis saldırısı sonrası haklarında dava açıldığını hatırlattı.

Özgürlüklerin bir bütün olarak savunulması gerektiğini ifade eden Şirin, şöyle devam etti:

"Bizler BEKSAV emekçileri olarak, hem kendi özgürlük alanımızı, hem de toplumun özgür sanat alanlarını, mevzilerini savunmaya devam edeceğiz. Bugün bir sanat vakfında, uygun bulmadığı bir filmin izlenmemesi için olası 30-40 kişiyi engellemek için 400 civarı polis ve 10 kadar gözaltı aracıyla, bize zulmedenler bilmelidir ki, değil 400, 4000 polise karşı bile onların keyfi yasaklamalarına boyun eğecek değiliz."

BEKSAV emekçileri, açıklama sonrası 31 Ekim 11.30'da Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde görülecek duruşmaya tüm demokratik kamuoyunu çağırdı.

(EMK)