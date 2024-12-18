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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 13:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 14:03
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Bekir Bozdağ'dan Süryanice Noel kutlamasına yasak

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Partili Mardin milletvekili George Aslan, Süryanice konuşurken mikrofon kapatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

George Aslan bütçe görüşmeleri üzerinde söz aldığında Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı. Konuşmanın sonunda "Bu yılın benim için son konuşmasını yapacağım." dedikten sonra Noel bayramını kutladı. Konuşmasının sonunda Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dönerek, "Süryanice konuşurken mikrofonu kapatmadığınız için teşekkür ederim" dedi.

Ancak Bekir Bozdağ Süryanice kutlama sırasında mikrofonu kapatmıştı fakat Aslan farkına varmamıştı. DEM Parti sıralarından kendisine "kapattı" uyarısı gelince, Bozdağ'a dönerek, "Burada bazı vekiller kürsüde Kuran'dan Arapça ayetler okuyor. Lütfen o zaman ayetler okunduğunda da kapansın. Kapanmıyorsa, hiç kimseye sataşmayan ben, inanın çok çok sataşacağım. Eğer kutsallık varsa bütün kutsallıklara önem verilir" diyerek kürsüden indi.

Haber Yeri
İstanbul
george aslan süryani Noel
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