ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 15:56 17 Şubat 2026 15:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 16:02 17 Şubat 2026 16:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır" dedi.

Bozdağ, Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "yeniden aday olmasında anayasal engel bulunmadığını" belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Aksine anayasal imkan vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü Türkiye'nin, güçlü, dirayetli, cesur, samimi, milletine ve devletine sevdalı, dünyanın en saygın liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yoluna devam etmesinin yolunu açacak ve ona yeni dönemde de adaylık hakkını anayasal imkan çerçevesinde tanıyacak."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM erdoğan bekir bozdağ Anayasa
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git