Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır" dedi.

Bozdağ, Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "yeniden aday olmasında anayasal engel bulunmadığını" belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Aksine anayasal imkan vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü Türkiye'nin, güçlü, dirayetli, cesur, samimi, milletine ve devletine sevdalı, dünyanın en saygın liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yoluna devam etmesinin yolunu açacak ve ona yeni dönemde de adaylık hakkını anayasal imkan çerçevesinde tanıyacak."