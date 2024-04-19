Bekçinin vurduğu köpek taburcu oldu
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir bekçi tarafından 16 Nisan’da başından vurulan "Lady" isimli köpek dün (18 Nisan) taburcu oldu.
Lady’nin sağlık durumunu takip eden Haytap Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) köpekle ile ilgili açıklaması şöyle:
“Lady'den size mutlu haberlerimiz var. Geçtiğimiz gün Fatih'de bir bekçi tarafından başından vurulan dostumuzun tüm tedavi ve masraflarını Haytap olarak üstlenmiştik. Bugün operasyona alınan dostumuzun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi.
"Hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Destekleriniz sayesinde…”
Lady'den size mutlu haberlerimiz var..— Haytap (@HaytapOfficial) April 18, 2024
Geçtiğimiz gün Fatih'de bir bekçi tarafından başından vurulan dostumuzun tüm tedavi ve masraflarını Haytap olarak üstlenmiştik. Bugün operasyona alınan dostumuzun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi.
Hukuki sürecin… pic.twitter.com/ARQV3nYc3o
Bekçilerin silah kullanma yetkisi
Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16. maddesinde belirtildiği üzere zor ve silah kullanma yetkisini haiz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Haziran 2020’de yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki sekiz ayrı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
AYM, 1 Haziran 2023’te Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki yedi ayrı madde ve fıkranın iptaline karar vererek bekçilerin silah kullanmasına onay verdi. (TY)