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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 15:43
2 dk Okuma

Bekçinin vurduğu köpek taburcu oldu

Vurulduktan sonra çok fazla kan kaybettiği için ameliyata alınamayan “Lady” ile ilgili açıklama yapan HAYTAP, hukuki sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bekçinin vurduğu köpek taburcu oldu
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir bekçi tarafından 16 Nisan’da başından vurulan "Lady" isimli köpek dün (18 Nisan) taburcu oldu.

Lady, vurulduktan sonra çok fazla kan kaybettiği için ameliyata alınamıyor ve tedavisine başlanamıyordu. 

Lady’nin sağlık durumunu takip eden Haytap Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) köpekle ile ilgili açıklaması şöyle:

“Lady'den size mutlu haberlerimiz var. Geçtiğimiz gün Fatih'de bir bekçi tarafından başından vurulan dostumuzun tüm tedavi ve masraflarını Haytap olarak üstlenmiştik. Bugün operasyona alınan dostumuzun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Destekleriniz sayesinde…”

Bekçilerin silah kullanma yetkisi

Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16. maddesinde belirtildiği üzere zor ve silah kullanma yetkisini haiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Haziran 2020’de yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki sekiz ayrı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM, 1 Haziran 2023’te Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki yedi ayrı madde ve fıkranın iptaline karar vererek bekçilerin silah kullanmasına onay verdi. (TY)

bekçi Hayvan hakları bekçilerin yetkileri
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/haber/bekcilerle-ilgili-yonetmeligin-iptali-icin-dava-279873
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1 Haziran 2023
/haber/aym-den-bekcinin-silah-kullanma-yetkisine-onay-279690
YENİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE
Bekçilerin görev ve yetkileri yeniden tanımlandı
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/haber/bekcilerin-gorev-ve-yetkileri-yeniden-tanimlandi-276870
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