Bekçinin vurduğu köpek taburcu oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir bekçi tarafından 16 Nisan’da başından vurulan "Lady" isimli köpek dün (18 Nisan) taburcu oldu.

Lady, vurulduktan sonra çok fazla kan kaybettiği için ameliyata alınamıyor ve tedavisine başlanamıyordu.

Lady’nin sağlık durumunu takip eden Haytap Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) köpekle ile ilgili açıklaması şöyle:

“Lady'den size mutlu haberlerimiz var. Geçtiğimiz gün Fatih'de bir bekçi tarafından başından vurulan dostumuzun tüm tedavi ve masraflarını Haytap olarak üstlenmiştik. Bugün operasyona alınan dostumuzun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Destekleriniz sayesinde…”

Lady'den size mutlu haberlerimiz var..



Geçtiğimiz gün Fatih'de bir bekçi tarafından başından vurulan dostumuzun tüm tedavi ve masraflarını Haytap olarak üstlenmiştik. Bugün operasyona alınan dostumuzun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi.



Hukuki sürecin… pic.twitter.com/ARQV3nYc3o — Haytap (@HaytapOfficial) April 18, 2024