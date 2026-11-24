*Dernek, form uyarlaması, istatistik, çocuk bakımı, STK desteği ve ücretsiz psikolojik danışmanlığı içeren beş maddelik öneriyi Türkiye'deki karar alıcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.

*Dernek; FinansMom, Dayanışma Çemberi, Pusula ve 100 bekar kadına gayrimenkul danışmanlığı mesleği kazandırmayı amaçlayan Umay Projesi'ni tanıttı. Sekiz kuruluşun imzaladığı II. Uluslararası Manifesto'da idari engellerin kaldırılması, düzenli istatistik tutulması, çocuk bakımının temel sosyal hizmet sayılması ve nafaka güvencesi çağrısı yapıldı. Yelkenci, sivil toplumun görevinin devletin yerine geçmek değil, ihtiyaçları görünür kılmak olduğunu söyledi.

*İspanya'nın León kentinde Isadora Duncan Tek Ebeveynli Aileler Vakfı ev sahipliğinde 18-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen 2. Küresel Tek Ebeveynli Aileler Sempozyumu, Arjantin, Endonezya, Fransa, İspanya, Romanya ve Türkiye'den sivil toplum temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Türkiye'yi Bekar Anneler Derneği Kurucu Başkanı Serap Yelkenci'nin temsil ettiği zirvede, hukuki düzenlemeler, vergilendirme, barınma ve ruh sağlığı gibi başlıklar altı panelde ele alındı.

İspanya'nın León kentinde, Isadora Duncan Tek Ebeveynli Aileler Vakfı ev sahipliğinde 18–20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Küresel Tek Ebeveynli Aileler Sempozyumu; Arjantin, Endonezya, Fransa, İspanya, Romanya ve Türkiye’den sivil toplum temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Türkiye'yi Bekar Anneler Derneği Kurucu Başkanı Serap Yelkenci'nin temsil ettiği üç günlük zirvede; hukuki düzenlemeler, vergilendirme, sosyal koruma, barınma, ekonomik bağımsızlık ve ruh sağlığı gibi kritik başlıklar altı ayrı panelde masaya yatırıldı.

Türkiye’nin dayanışma modelleri uluslararası platformda tanıtıldı

Sempozyum boyunca Türkiye'deki tek ebeveynli ailelerin deneyimlerini ve çözüm pratiklerini aktaran Bekar Anneler Derneği, bünyesinde yürüttüğü projeleri uluslararası katılımcılarla paylaştı. Bu kapsamda; ekonomik güçlenmeyi hedefleyen FinansMom, sosyal dayanışmayı büyüten Dayanışma Çemberi, psikolojik destek sunan Pusula programları ile MasterTürk iş birliğinde 100 bekar kadına gayrimenkul danışmanlığı mesleği kazandırmayı amaçlayan Umay Projesi tanıtıldı. Dernek temsilcileri, kadınların ekonomik bağımsızlığının erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Sekiz kuruluştan ortak manifesto

Sempozyumun kapanış günü olan 20 Kasım'da, aralarında Bekar Anneler Derneği'nin de bulunduğu sekiz kuruluşun imzasıyla "Tek Ebeveynli Aileler İçin Eşitlik, Görünürlük ve Destek Hakkında II. Uluslararası Manifesto" yayımlandı. Tek ebeveynli ailelerin "eksik değil, kendi başına bütün bir aile" olduğunun altını çizen manifestoda; kamu kurumlarına idari engellerin kaldırılması, düzenli istatistik tutulması, çocuk bakımının temel sosyal hizmet sayılması, nafaka güvencesi ve emeklilikteki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi çağrısı yapıldı.

Yelkenci: "Hedefimiz çözümlerin sosyal devlet politikasına dönüşmesi"

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekar Anneler Derneği Kurucu Başkanı Serap Yelkenci, pek çok ülkede devlet tarafından sağlanan temel hizmetlerin Türkiye'de sivil toplumun omuzlarında olduğuna dikkat çekti. Yelkenci şunları kaydetti:

"Sivil toplumun rolü devletin yerine geçmek değil; toplumsal ihtiyaçları görünür kılmak ve kamu politikalarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Hedefimiz, bugün dernek olarak geliştirdiğimiz çözümlerin Türkiye'de sürdürülebilir sosyal devlet politikalarına dönüşmesidir. Hiçbir çocuk, içinde büyüdüğü aile biçimi nedeniyle eşitsizliğe maruz kalmamalıdır."

Türkiye İçin 5 maddelik politika önerisi

Bekar Anneler Derneği, uluslararası manifesto sürecinde şekillenen beş temel öneriyi Türkiye’deki karar alıcıların değerlendirmesine sundu:

1. Okul, sağlık ve seyahat işlemlerindeki dijital ve fiziki formların tek ebeveynli ailelere uyarlanması; anne ve çocuğun farklı soyadı taşımasından kaynaklanan mükerrer belge taleplerine son verilmesi.

2. Tek ebeveynli aileler ve çocuklarının kamu hizmetlerine erişiminin düzenli raporlanması; ebeveynleriyle aynı hanede yaşayan bekar annelerin de istatistik kapsamına alınması.

3. Meslek eğitimi ve çalışma saatleriyle uyumlu, erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması; girişimci annelere başlangıç finansmanı ve mentorluk sağlanması.

4. Tek ebeveynli ailelerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve kamu hizmetlerinin planlama süreçlerine dahil edilmesi.

5. Tek ebeveynli ailelerdeki ebeveyn ve çocukların ihtiyaç duydukları her an ücretsiz psikolojik danışmanlığa erişebilmesi.

León Belediyesi yetkililerinin de katıldığı ve bu yıl ilk kez düzenlenen "İlham Veren Aileler" ödül töreniyle sona eren sempozyumun ardından Bekar Anneler Derneği, elde edilen uluslararası deneyimleri ve manifesto önerilerini Türkiye'deki ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

(EMK)