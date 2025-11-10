beIN Sports Türkiye binasına oyuncak silahla giren kişi gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Ayazağa’daki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S. (42) isimli bir kişi binaya geldi. Silah taşıdığı fark edilen kişi nedeniyle bina çalışanları polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve motosikletli yunus ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, müzakereci polislerin de dahil olduğu operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen kişinin taşıdığı silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

Basına yansıyan bilgilere göre K.S.'nin, binada çalışan bir güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

beIN Sports Türkiye, olay sonrası yaptığı açıklamada, çalışanların güvenliğinin sağlandığını ve olayda yaralanan olmadığını duyurdu.

(HA)