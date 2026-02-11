Behemoth’tan konser açıklaması: “İptaller dini grupların baskısı sonucu”

Beşiktaş Kaymakamlığı’nın Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) yapılması planlanan Slaughter To Prevail ve Behemoth konserlerini “toplumsal değerlerle bağdaşmaması” gerekçesiyle iki gün süreyle yasaklamasının ardından Behemoth’tan açıklama geldi.

Polonyalı black metal grubu, İstanbul’dan sonra Pazar günü Ankara’da planlanan konserlerinin de iptal edildiğini doğrulayarak, gün boyunca yerel yetkililerle temas kurduklarını ancak kararın değişmediğini duyurdu.

Grubun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul ve Ankara'daki hayranlarımıza, Türkiye'de planlanan konserlerimizin iptal edildiğini üzülerek bildiririz.

Gün boyu tüm olası yolları denememize ve kapsamlı görüşmeler yapmamıza rağmen, yerel yetkililerin kararı nihai olarak kalmıştır. Bu kararı değiştirmek için yapabileceğimiz başka bir şey kalmamıştır.

İptaller, sanatımızı şeytani propaganda olarak nitelendiren ve kabul edilemez bulan dini grupların baskısı sonucu gerçekleşmiştir.

Bu, ideolojinin sanatsal ifadeyi bastırmak ve kültürel özgürlüğü kısıtlamak için kullanıldığı bir başka örnektir. Behemoth her zaman yaratıcı bağımsızlığı ve sanatçıların sansürsüz ifade etme hakkını savunmuştur. Müzik bir tehdit değildir, ancak onu susturmak ifade özgürlüğüne değer veren herkesi endişelendirmelidir.

Konsere katılmayı planlayan, seyahat eden ve bu geceyi bizimle paylaşmaya hazır olanlara gerçekten üzgünüz. Bu konserlerin gerçekleşmesi için mücadele ettik ve sizin hayal kırıklığınızı ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Türkiye, dünyadaki en tutkulu ve sadık hayranlara sahip ülkelerden biridir ve İstanbul ve Ankara'ya geri dönüp sizin için engelsiz bir şekilde konser verebileceğimiz günün geleceğini umuyoruz. O zamana kadar, sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz.”

Ne olmuştu?

Beşiktaş Kaymakamlığı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayanarak Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival ve biletli etkinliği iki gün süreyle yasaklamıştı. Kararda etkinliklerin “toplumsal değerlerle bağdaşmaması” ve “birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olması” gerekçe gösterilmişti.

Konserler öncesinde Akit TV Ana Haber Bülteni’nde iki grup hedef gösterilmiş, programda etkinliklerin iptal edilmesi çağrısı yapılmıştı. Sosyal medyada da benzer çağrılar yükselmişti.

