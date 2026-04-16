Bedriye Doku: Kızımın cenazesini almadan gitmeyeceğim

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınmazken, 6 yılı aşkın süredir süren soruşturma kapsamında 13 Nisan’da 13 kişi gözaltına alındı.

Aradan geçen 6 yıla ve değişen 3 savcıya rağmen, ailesi ve kadın örgütleri "Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusundan vazgeçmedi. Mücadele sonucu, 13 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren 13 kişinin Cuma günü Tunceli Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.

“Deliller karartıldı”

Dêrsim Kadın Platformu sözcüsü Nurşat Yeşil şöyle dedi:

“Bu ilde yaşayan insanların hayatlarından sorumlu olan, onları korumakla yükümlü olan kişi ya da kişiler maalesef delilleri karartmış.”

Yeşil, şöyle devam etti:

“Umuyoruz ki bundan sonra güçlülerin korunmadığı, adaletin gerçekten yerini bulduğu bir döneme gireriz. Elbette mesele sadece gözaltına alınan kişilerle sınırlı değil. Gözaltına alınanların çoğunun kamu görevlisi olduğunu görüyoruz. Bu kamu görevlilerinin susmasına neden olan bir mülki amirin de olduğu açıktır. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte gözaltılar artar ve bu olayı örtbas eden herkes gerekli cezayı alır. Bizler açısından bu gelişmeler umut vericidir.”

“Mücadeleden vazgeçmeyeceğim”

Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ise 6 yıldır kızını beklediğini ve evlerinde yas olduğunu söyledi.

Doku, şöyle dedi:

“Ne gündüzüm gündüz ne gecemiz gece ne de işimiz iş gibi. Bayram geliyor, Gülistan yine yok. Balkona çıkıyorum, ‘Gülistan neredesin?’ diye soruyorum. Savcı bana, ‘Teyze, seni üzmek istemiyorum. Kızın yaşamıyor’ dedi. Tuncay Sonel bana kızımın cenazesini versin. Kızımın cenazesini almadan buradan gitmeyeceğim. Bedenimde ruh olduğu sürece bunun mücadelesini vereceğim."

