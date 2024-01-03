Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun farklı yönlerine kapsamlı bir bakış: Sonsuz Yankı

Türkiye sanat tarihinin önde gelen isimlerinden sanatçı, şair ve sanat eğitimcisi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Sonsuz Yankı” başlıklı sergisi Dirimart’ın Dolapdere ve Pera’daki mekanlarında devam ediyor.

21 Ocak'a kadar açık kalacak sergide yer alan seçki, Eyüboğlu’nun kariyerinin –sanatçı kişiliğinin oluşmaya başladığı ilk yıllarından geleneksel motiflerle modernist etkileri uyumlu bir biçimde harmanladığı eserlerine ve daha sonraki soyut ve deneysel dönemine kadar uzanıyor.

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Öte yandan sergi, sanatçının büyük ölçekli eserlerini keşfetmek için de fırsat sunuyor.

*"Ebabil Kuşu", 1956

Sergi üç bölümden oluşuyor

Serginin Dirimart Pera binasının 4. katında konumlanan birinci kısmı, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun erken dönem üretimlerine odaklanıyor ve onun Akademi’deki eğitim süreci ile üslubundaki dönüşümleri belgeliyor. Seçki, Eyüboğlu’nun karakalem resimlerinden otoportrelerine, portrelerinden nülerine ve ödüllü mezuniyet eseri "Hamam" ile "Kız Kaçırma" gibi önemli eserlerine yer veriyor.

Serginin Dirimart Pera binasının –1. katı ise Eyüboğlu’nun 1930’lar ve 1970’ler arasında ürettiği eserlerden oluşuyor. Sanatçının 1975 yılındaki ölümüne kadar yatağının başucunda duran “Yavuz Geliyor Yavuz” eseriyle açılan ve son başyapıtı “Mor Han”ı içeren seçki, Eyüboğlu’nun sanatsal gelişimine ve farklı dönemlerde tekrarlarla ele aldığı temalara tanıklık etmeyi mümkün kılıyor.

Serginin Dirimart Dolapdere’deki üçüncü ve son kısmı, Eyüboğlu’nun 1950’ler ve 70’ler arasındaki üretimlerine yer verirken onun sanatsal ifadesinin doruğa çıktığı büyük ölçekli eserlerindeki ustalığı tanıklık etmek için de fırsat sunuyor. Bu seçki, sanatçının "Ebabil Kuşu", "Kuşlu Çocuk", "Karagöz’ün Gemisi" ve "Mavi Gezi Balığı" gibi devasa yapıtlarına ayrılıyor. (AÖ)