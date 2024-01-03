Bedri Rahmi Eyüboğlu kimdir?

Ressam, yazar ve şair. Kardeşleri Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu ve yazar - şair Sabahattin Eyüboğlu'dur. Babaları, Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu'dur.

1911, Görele'de dünyaya geldi. Profesyonel sanat yolculuğuna 1929’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydolarak başladı. Bu süreçte Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı atölyelerinde eğitimler aldı.

1931'de ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu’nun bursuyla Fransa’nın Dijon ve Lyon şehirlerine gitti. Bu dönemde Paul Gauguin ve El Greco gibi ünlü ressamların eserlerini müzelerde kopyalayarak çalışmalarını sürdürdü.

1932'de Paris’te, André Lhote’un atölyesinde çalışırken daha sonra hayat arkadaşı olacak ve Eren adını alacak sanatçı Ernestine Letoni ile tanıştı. 1934’te d Grubu’nun dördüncü sergisine katıldı ve final sergilerine kadar grubun bir üyesi olarak kaldı.

Aynı zamanda şiir yazan ve şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanan Eyüboğlu, 1935’te gazete ve dergilere makaleler yazmaya başladı. Aynı yıl, Eren Eyüboğlu’nun girişimiyle Romanya’da ilk kişisel sergisini açtı. 1937’de, Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Léopold Lévy’nin asistanı oldu. Eyüboğlu bu dönemde Anadolu’ya özgü temalarla eserler üretti ve daha sonra duvar resimlerine geçti.

1941’de "Yaradan’a Mektuplar" adlı ilk şiir kitabını yayımladı.

1943’te Ortaköy Lido Yüzme Havuzu için ilk duvar resimlerini yaptı. Eyüboğlu, sanatsal gelişimi devam ederken 1950’lerde geleneksel motiflerini modernist etkilerle birleştirmeye başladı. 1958 Brüksel Dünya Fuarı’nda 227 metrekarelik ve 1959’da NATO genel merkezi için 50 metrekarelik mozaik paneller üretti.



Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde kazandığı ödüllerin yanı sıra 1958 Brüksel Dünya Fuarı’nda Büyük Ödül ve São Paulo Bienali’nde Altın Madalya almaya hak kazandı.

1960’lı yıllarda, soyut ve deneysel bir üslup benimseyerek malzeme denemeleri yoluyla renk ve dokuların cazibesine odaklandı. 1961 yılında Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

Bu dönemde zengin renklere sahip soyut formlara yöneldi. Sanatına başka bir boyut katarak görülmeyen ve bilinmeyen renkleri bulmaya çalıştı; eserlerinde kum, tutkal, talaş ve buruşuk Japon kâğıdı gibi farklı malzemeler kullandı.

Sanatçının eserleri, New York'taki MoMA (Modern Sanatlar Müzesi), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi pek çok müze ve koleksiyonda yer alıyor.

1975'te İstanbul'da hayatını kaybetti. (AÖ)