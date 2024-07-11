Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk; Türkiye’nin 1 Ocak'tan bu yana Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümüne değindiği toplantıda yeni bedelli askerlik ücretini de açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Aktürk’ün 2024 yılının ikinci altı ayı için açıkladığı bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

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Aktürk, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir." (TY)